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A flotilha que pretende entregar ajuda na Faixa de Gaza reuniu na ilha italiana da Sicília 42 navios, vindos de Espanha, Itália e Magrebe, que deverão prosseguir viagem na sexta-feira.

À frota que partiu da Tunísia no passado domingo, composta por embarcações de países do Magrebe e outras provenientes de Espanha, juntaram-se 17 navios italianos no porto siciliano de Portopalo, segundo confirmou um porta-voz à EFE.

O plano, adiantou a mesma fonte, é retomar a viagem para Gaza em conjunto na manhã de sexta-feira.

A coligação “Flotilha Global Sumud” pretende unir navios em todo o Mediterrâneo para entregar alimentos e ajuda humanitária à Faixa de Gaza, quebrando o bloqueio israelita.

A bordo estão ativistas, artistas e outras personalidades, como a sueca Greta Thunberg e a ex-presidente da Câmara de Barcelona, Ada Colau.

Ambos os grupos — italiano e tunisino — sofreram atrasos nos seus planos: os italianos deveriam zarpar a 4 de setembro, mas tal não foi possível devido a problemas logísticos e a condições meteorológicas adversas, entre outros contratempos.

A delegação tunisina denunciou o ataque de drones a dois dos seus navios na semana passada, o “Família Madeira” e o “Alma”.

No passado dia 9, a flotilha difundiu um vídeo que mostrava um disparo que desce do alto e a imagem e som de um impacto, e que identificou como um ataque de drone contra o navio “Família Madeira”, que pegou fogo, quando estava atracado no porto de Sidi Bou Said, nos arredores de Tunes, capital da Tunísia.

Num segundo vídeo, com imagens de outro ângulo, percebe-se que dois ativistas — um deles o português Miguel Duarte — não foram atingidos por pouco.

Neste navio viajavam também a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e a atriz Sofia Aparício, mas não se encontravam na embarcação naquele momento.

A frota italiana inclui quatro políticos: as eurodeputadas Benedetta Scuderi e Annalisa Corrado, respetivamente da Aliança Verde e de Esquerda e do Partido Democrático; um deputado deste último, Arturo Scotto; e o senador Marco Croatti, do Movimento 5 Estrelas.