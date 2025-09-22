Angola está a intensificar medidas de vigilância, prevenção e preparação face ao vírus Ébola, especialmente na Lunda Norte, que faz fronteira com a República Democrática do Congo, após esta nação ter declarado um surto, anunciou esta segunda-feira a OMS.

Uma equipa multidisciplinar com especialistas da Direção Nacional de Saúde Pública, do Instituto Nacional de Investigação em Saúde, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) visitou os postos fronteiriços de Tchissanda, Fortuna e Nachire, na província da Lunda Norte, para avaliar e apoiar a implementação de medidas de preparação pelas autoridades de saúde locais, bem como sensibilizar as comunidades sobre o Ébola, os seus sintomas, a importância da notificação precoce de casos suspeitos e formas de proteção, explicou a agência de saúde das Nações Unidas em comunicado.

Esta equipa ministrou formações em áreas-chave como identificação da doença, prevenção e controlo de infeções, deteção ativa de casos, vigilância de doenças em comunidades e nos pontos de entrada, colheita e transporte de amostras, bem como comunicação de risco, incluindo estratégias para combater a desinformação, explicou a OMS.

No total, citou a OMS, participaram nas formações 140 responsáveis, incluindo profissionais de saúde, mobilizadores comunitários, agentes da polícia e autoridades fronteiriças.

“A prioridade do Ministério da Saúde é garantir a deteção precoce, o tratamento adequado dos casos e, sobretudo, a proteção das nossas comunidades e dos profissionais de saúde na linha da frente”, afirmou o chefe do Departamento de Higiene e Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde de Angola, Eusébio Manuel, citado no comunicado.

Segundo Eusébio Manuel, o ministério está “firmemente empenhado” em reforçar a resposta do país contra o Ébola.

Além disso, acrescentou a OMS, mais de 150 líderes tradicionais e religiosos, parteiras, caçadores e curandeiros de cinco municípios da Lunda Norte participaram em atividades de preparação que visaram também reforçar a confiança comunitária e alinhar a resposta local com os planos municipais de preparação e ação contra surtos, de forma a garantir uma resposta coordenada e eficaz.

A OMS avalia o risco global para a saúde pública representado pelo surto na República Democrática do Congo (RDCongo) como elevado a nível nacional, moderado a nível regional e baixo a nível mundial.

A agência de saúde da ONU está a trabalhar com as autoridades nacionais de dez países prioritários vizinhos da RDCongo para iniciar avaliações de preparação e planeamento de contingência, concluiu.