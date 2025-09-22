Mais de três anos depois de se ter despedido do tão famoso sofá do talk-show The Ellen DeGeneres Show, onde tantas celebridades se sentaram ao longo de duas décadas, a comediante norte-americana está agora numa nova fase da sua vida. Na vila de South Newington, no Reino Unido, vive isolada dos holofotes, junto da mulher, Portia de Rossi, depois de ter sido “expulsa do mundo do entretenimento”, como afirmou do ano passado.

À CNN, uma fonte próxima de DeGeneres garantiu que a comediante não está reformada, apesar de estar a gostar de se adaptar a um ritmo de vida mais lento. No ano passado, fez ainda uma aparição na Netflix, com um especial de pouco mais de uma hora, o Ellen DeGeneres: For Your Approval, que se apresentou como a última palavra sobre a sua carreira turbulenta. Um ano depois, a fonte avança que DeGeneres tem estado a reunir-se com escritores e produtores, mantendo as suas opções em aberto.

Já no início deste mês, a comediante anunciou uma série de eventos, o In Conversation, que vão acontecer em cinco cidades britânicas e que pode vir a traduzir-se numa pequena turné que servirá de ensaio para um eventual retorno à televisão. Até lá, vai continuar no interior britânico, enquanto, segundo a CNN, cria galinhas e afasta ovelhas da sua propriedade. “Quero fazer alguma coisa”, disse DeGeneres em julho, acrescentando: “Gosto das minhas galinhas, mas estou um pouco entediada”.

“Estando neste ramo, tive de me preocupar com o que as pessoas pensam”, disse durante o episódio da Netflix. “É a nossa única moeda real para o sucesso. Se gostam de ti, estás dentro. E se não gostam, estás fora… Quando és uma figura pública, estás aberta à interpretação de todos.”

No ar durante quase 20 anos, o The Ellen DeGeneres Show chegou ao fim em 2022, depois de 19 temporadas. O anúncio chegou pela voz da própria numa entrevista ao The Hollywood Reporter depois de, no ano anterior, as condições de trabalho nos bastidores do programa terem sido investigadas após denúncias de práticas abusivas por parte da apresentadora e de responsáveis do programa. A temporada que se seguiu ao escândalo (a última) teve uma queda de audiências.