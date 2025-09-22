O secretário-geral da ONU, António Guterres, insistiu esta segunda-feira que a reforma da arquitetura financeira global e a ação climática são prioritárias para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, consequentemente, “um mundo melhor”.

No evento anual da ONU para destacar os ODS, em Nova Iorque, Guterres recordou que construir um mundo mais justo, onde as pessoas e o planeta prosperem, faz parte da promessa de atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030.

Contudo, faltando apenas cinco anos para essa meta, o líder das Nações Unidas admitiu que há ainda um “longo caminho a percorrer”, uma vez que vários conflitos ao redor do mundo continuam a gerar destruição, o financiamento para o desenvolvimento está a esgotar-se e a crise climática “desfere golpe atrás de golpe”.

Guterres observou que o caminho exato para se alcançar os ODS varia consoante os contextos nacionais, pelo que, em primeiro lugar, o mundo precisa de reformar a arquitetura financeira global.

“Isto significa proporcionar um alívio real da dívida, triplicar a capacidade de empréstimo dos bancos multilaterais de desenvolvimento e garantir que os países em desenvolvimento têm uma maior influência nas instituições que governam o seu destino económico”, defendeu.

Além disso, a ação climática “também deverá ocupar o centro do palco”, com a humanidade a dever agir imediatamente para que o aumento da temperatura média global se mantenha na meta dos 1,5 graus Celsius e aproveite todo o potencial das energias renováveis, apelou.

Nesse sentido, o antigo primeiro-ministro português pediu a todos os líderes que apresentem planos climáticos nacionais ambiciosos e que os países desenvolvidos honrem os seus compromissos em matéria de perdas e danos e de adaptação climática.

O chefe da ONU alertou também que o mundo se deve preparar para a transformação tecnológica, indicando que as novas ferramentas digitais têm o potencial de impulsionar o desenvolvimento sustentável, mas frisando que são necessárias “barreiras de proteção” para garantir a segurança e a inclusão, assim como financiamento para eliminar as desigualdades digitais.

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por todos os Estados-membros das Nações Unidas em 2015, é um projeto compartilhado para a paz e a prosperidade das pessoas e do planeta.

No seu cerne estão os 17 ODS, que representam um apelo urgente à ação de todos os países — desenvolvidos e em desenvolvimento — numa parceria global.

Os ODS reconhecem que a erradicação da pobreza e de outras privações deve ser acompanhada por estratégias que melhorem a saúde e a educação, reduzam a desigualdade e impulsionem o crescimento económico, ao mesmo tempo em que se combatem as mudanças climáticas e se trabalha para preservar os oceanos e florestas.

Guterres observou esta segunda-feira que, apesar do momento turbulento que o planeta atravessa, há sinais de progresso, esperança e oportunidade.

Exemplo disso é o número recorde de raparigas que frequenta a escola e as taxas de conclusão escolar a aumentar.

Também a mortalidade infantil diminuiu, assim como a mortalidade materna, as infeções pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) estão a cair, e a eletricidade atinge agora 92% da população global, com a região da Ásia-Pacífico a caminho do acesso universal à energia.

“Nenhum destes progressos é por acaso. É o resultado de decisões deliberadas. Estes e muitos outros exemplos mostram como investir no desenvolvimento compensa”, sublinhou o secretário-geral da ONU.

Guterres defendeu que o sucesso do progresso está na interligação dos próprios ODS, uma vez que os ODS seguem a lei dos rendimentos crescentes: “Quanto mais avançamos em cada objetivo, mais fácil se torna alcançar outros”.

A educação promove a igualdade de género, a estabilidade climática reforça a segurança alimentar e o combate à fome abre caminho à paz, afirmou.

Contudo, “em tudo o que fazemos, devemos fazer da paz uma prioridade”, salientou o secretário-geral, lamentando que, em 2024, a despesa militar global tenha sido 13 vezes superior à ajuda oficial ao desenvolvimento.

“Por outras palavras, não se trata de uma questão de recursos — é uma questão de escolhas. É por isso que a boa governação é essencial”, acrescentou, apelando à intensificação dos esforços para concretizar a Agenda 2030 e alcançar os ODS.

“Temos de nos reagrupar, voltar a comprometer-nos e reorientar-nos”, concluiu.

Sem cooperação climática o mundo caminhava para mais cinco graus.

O secretário executivo da ONU para as alterações climáticas, Simon Stiell, alertou esta segunda-feira que sem a cooperação climática das Nações Unidas o mundo caminhava para um aquecimento global de cinco graus, “um futuro impossível”.

“Imperfeitas, sim, mas as últimas COP deram resultados concretos e representaram avanços a nível mundial. Sem a cooperação climática da ONU encaminhávamo-nos para um aquecimento de cinco graus celsius, um futuro impossível”, disse.

Hoje o mundo está “mais perto dos três graus”, o que ainda “é muito alto”, disse Stiel, acrescentando: “Mas estamos a dobrar a curva. No final deste ano veremos o quanto a próxima rodada de planos nos aproxima dos 1,5 graus”.

Falando na abertura da Semana do Clima de Nova Iorque, o responsável referia-se aos planos nacionais que os países devem apresentar para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa (GEE).

Os 1,5 graus referem-se aos graus celsius que os países de todo o mundo aprovaram como meta de aumento global das temperaturas em relação à época pré-industrial, que faz parte do Acordo de Paris sobre o clima.

Num discurso otimista, o responsável da ONU disse que se for ignorado o ruído “os factos mostram um mundo alinhado com o Acordo de Paris”, e disse que o investimento em energias renováveis aumentou dez vezes em dez anos.

“A transição para a energia limpa está em expansão em quase todas as principais economias e atingiu 2 biliões de dólares só no ano passado”, disse, lamentando que os benefícios não sejam partilhados por todos.

Hoje, destacou, mais de 90% das novas energias renováveis custam menos do que a opção fóssil mais barata.

Ainda assim, acrescentou, é preciso “acelerar o passo”, porque as catástrofes climáticas estão a atingir cada vez mais fortemente todas as economias e sociedades a cada ano que passa.

Simon Stiell apontou que uma indústria limpa sustenta economias mais fortes, cadeias de abastecimento mais resilientes, custos mais baixos e emissões mais reduzidas, lamentou que não haja mais investimento, e considerou que a inteligência artificial deve ser olhada como um benefício, porque bem utilizada liberta a capacidade humana, não a substitui.

“O mais importante é o seu poder de impulsionar resultados no mundo real: gerir micro-redes, mapear riscos climáticos, orientar o planeamento resiliente. Isto é apenas o começo”, considerou.

O responsável da ONU salientou a importância de manter o mundo fortemente comprometido com o Acordo de Paris e totalmente empenhado na cooperação climática, “porque funciona”.

A Semana do Clima junta em Nova Iorque, até dia 28, responsáveis políticos e especialistas climáticos, mas também líderes do mundo dos negócios, da tecnologia e da sociedade civil.

Debate temas como a competição num mundo em mudança, a redução de custos ou a identificação de oportunidades e investimentos em tecnologias limpas.

Mas também se falará de novos modelos para a indústria, de energia e transportes, de sistemas alimentares e saúde, de agricultura sustentável, ou ainda dos grandes poluidores do planeta, do crescimento verde ou da próxima cimeira da ONU sobre o clima, a COP30.

Com iniciativas organizadas por variadas organizações a organização sublinha que são esperados esta semana mais de mil eventos.