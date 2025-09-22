Um postal enviado em 1953 a partir da sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, só chegou à cidade de Ottawa, no estado norte-americano de Illinois, em agosto deste ano. 72 anos depois de ter sido carimbado, foi entregue ao autor, um homem com 88 anos, noticiou o jornal The Times (Ottawa).

No dia 8 agosto, o posto de correios de Ottawa recebeu um postal dirigido ao “F.E. Ball e família”. À primeira vista, não havia nada de invulgar se não fosse o carimbo datado de 17 de junho de 1953. O remetente assinou apenas com “Alan” e prometia escrever novamente a partir de Porto Rico. “Em 21 anos de serviço, nunca vi nada semelhante“, afirmou o chefe dos correios de Ottawa, Mark Thompson, sublinhando que já tinha encontrado correspondência perdida por um ou dois anos, mas nunca por mais de sete décadas.

O postal mostrava a imagem do recém-inaugurado edifício das Nações Unidas em Nova Iorque. No verso, o autor relatava ter recebido um telegrama de Ball e escreveu: “Penso que tudo ficará bem”. A carta nunca chegaria a Catherine Street, onde vivia a família Ball. Thompson confessou que não conseguiu deitar o postal para o lixo e decidiu procurar o destinatário ou os seus descendentes contando o caso aos órgãos de comunicação social. “Achei que merecia reencontrar a família ou alguém ligado a ela”, explicou ao mesmo jornal local.

O postal desapareceu logo após ser carimbado e Thompson acredita que tenha ficado esquecido numa posto dos correios dentro das Nações Unidas. “Talvez tenha caído entre os móveis e só agora alguém o encontrou, escreveu o código postal e o reenviou“, sugeriu, reforçando esta hipótese com a informação de que o código postal foi acrescentado com uma letra diferente.

A história depressa provocou o interesse das pessoas que leram os jornais. Entre elas estava Terry Carbone, um reformado que se dedica à genealogia. “Quando li sobre o postal, senti que podia ajudar”, contou, lembrando como contactou o jornal local para se juntar à investigação. Também a LaSalle County Genealogy Guild (uma organização sem fins lucrativos cujo objetivo é ajudar pessoas a reunir informações genealógicas) entrou nesta busca, ao vasculhar arquivos e jornais antigos. O esforço levou a uma pista clara: “Alan” era, afinal, Alan Ball, filho do destinatário da carta, que atualmente tem 88 anos e vive em Sandpoint, Idaho, a mais de 2.700 quilómetros de Ottawa.

Na semana passada, Ball recebeu um telefonema do jornalista Tom Collins, do The Times de Ottawa, a informá-lo da descoberta. “Quando ouvi a história, comecei a rir. Era tão bizarra e inesperada“, confessou. O homem de 88 anos afirmou, ainda, que um funcionário dos correios de Sandpoint entregou-lhe o postal e disse: “Desculpe a demora”.

Ball, que ainda guarda memórias do verão que passou em Porto Rico, não escondeu a surpresa: “É inacreditável pensar que algo que escrevi quando era adolescente ficou perdido durante 72 anos e agora voltou às minhas mãos”. Na altura, tinha 16 anos quando escreveu o postal. Recorda que, em 1953, apanhou um comboio de Ottawa para Nova Iorque antes de embarcar num avião rumo a Porto Rico, onde iria passar o verão com a tia Mary numa plantação de café.

“A minha família não tinha muito dinheiro, por isso passei dois anos a cortar relva e a tirar neve para pagar a viagem”, explicou, acrescentando que a paragem no edifício da ONU foi breve, mas serviu para garantir aos pais que já estava em Nova Iorque. Hoje, quase sete décadas depois, ainda descreve aquela experiência como marcante: “Foi quando me tornei adulto. Descobrir uma nova língua e novos costumes foi algo totalmente novo e enriquecedor”.