Uma equipa de paleontólogos encontrou flores fossilizadas de tília e abelhas em sedimentos com 24 milhões de anos na Alemanha, noticiou a Europa Press na segunda-feira.

“Esta é a primeira vez no mundo que uma flor fóssil e as suas abelhas polinizadoras foram descritas a partir dos mesmos sedimentos e estão diretamente ligadas entre si através do pólen”, indicou o autor principal da investigação e aluno de doutoramento da Universidade de Viena, na Áustria, Christian Geier.

As flores e as abelhas mamangavas foram encontradas juntamente com evidências da sua interação sob a forma de grãos de pólen preservados.

Universidade de Viena

As descobertas demonstram que as mamangavas já estavam entre os polinizadores mais importantes de tília há milhões de anos, tal como hoje, sendo que as abelhas fósseis estão entre os representantes mais antigos do seu género, Bombus.

As populações de insetos e polinizadores, como as abelhas selvagens, estão a desaparecer e é cada vez mais importante compreender as origens e a evolução da polinização floral, de acordo com os autores do estudo publicado na revista científica New Phytologist.

As abelhas estudadas mostram um certo grau de constância floral, ou seja, as mamangabas visitavam apenas um tipo de planta durante um único voo”, indicou o principal autor do estudo.

“Descobertas como estas (o único voo) são importantes para uma melhor compreensão da delicada interação e resiliência dos ecossistemas atuais, segundo Christian Geier, que está a tirar um doutoramento na Divisão de Botânica Estrutural e Funcional da Universidade de Viena.

O registo fóssil forneceu informações sobre os desenvolvimentos dinâmicos no passado, como por exemplo, as mudanças devido às alterações climáticas, as extinções de espécies e adaptações evolutivas.

De acordo com o estudo, inúmeras abelhas já tinham visitado as tílias antes de se afogarem num antigo lago de cratera vulcânica e fossilizarem.

As flores de tília foram chamadas de Tilia magnasepala, que significa ‘tília com sépalas grandes e foram ainda nomeadas duas novas espécies de abelhas, a Bombus (Kronobombus) messegus e Bombus (Timebombus) paleocrater, segundo Christian Geier.

Os nomes das abelhas referem-se à idade, às características morfológicas e ao local onde foram encontradas.

Os fósseis foram encontrados durante escavações nos sedimentos do antigo lago vulcânico perto de Enspel, no estado da Renânia-Palatinado, na Alemanha.