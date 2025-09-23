O Hospital Privado de Beja já começou a ser construído e vai incluir uma unidade hospitalar e unidades de cuidados continuados e paliativos, que devem estar a operar “até ao final de 2026”, anunciou esta segunda-feira a empresa responsável.

O anúncio foi feito por Pedro Marcelino, administrador delegado da Sanfil, empresa privada detida pela BBT Investimentos, responsável pela empreitada, durante a apresentação do “Plano de Desenvolvimento 2025-2028”, que decorreu em Beja.

Segundo o responsável, o complexo de saúde privada vai incluir uma unidade hospitalar, com um bloco operatório com duas salas, 30 camas médico-cirúrgicas, 48 consultórios e salas de exames e 19 boxes de fisioterapia.

Paralelamente, o novo hospital terá uma área destinada à saúde mental, uma unidade de cuidados continuados e uma unidade de cuidados paliativos, com 80 camas.

“A parte da saúde mental e cuidados continuados vai funcionar em metade do segundo andar e no terceiro”, especificou o responsável à agência Lusa.

O complexo ficará instalado junto ao Complexo Desportivo do Bairro da Conceição.

O novo hospital privado, o primeiro a operar no distrito, deverá entrar em funcionamento “até ao final de 2026”, sendo que se prevê que as valências de cuidados continuados de média e longa duração comecem a funcionar “em meados de junho” desse ano.

“Estimamos que a área dos cuidados continuados e paliativos se inicie primeiro do que a parte hospitalar, [visto que esta] tem uma série de especificidades que exigem um nível de intervenção diferente”, salientou.

Pedro Marcelino referiu ainda que, devido à necessidade de colocação dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado e “uma série de sinergias com inteligência artificial”, a obra da unidade hospitalar deverá “durar mais algum tempo”.

O investimento, que engloba também os projetos de construção de um novo hospital em Coimbra e a expansão da unidade existente em Leiria, é de cerca de 74 milhões de euros e prevê “complementar o sistema de saúde” público.

“Mais do que um investimento em saúde, o que estamos a concretizar é um investimento em Beja e no interior, no seu futuro, no seu potencial e na sua centralidade. Beja merece ser ouvida, olhada e escolhida, merece ganhar valências e serviços, não só para os que já cá vivem ou aqui se deslocam, mas ser também um destino de vida para famílias, profissionais e empresas”, acrescentou.

Ainda de acordo com Pedro Marcelino, o novo hospital vai permitir a colocação direta de cerca de 100 profissionais, entre médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos.

“O hospital procurará disponibilizar acordos com o Estado, seguradoras e subsistemas de saúde”, acrescentou.

A BBT Investimentos é uma holding nacional no setor da saúde, detentora de diversas marcas e subholdings, entre as quais a rede hospitalar Sanfil Medicina e as unidades de cuidados assistenciais GEHC.