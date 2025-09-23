Cerca de 3.500 hectares de mato e culturas arderam em São João da Pesqueira, nos incêndios de agosto, com prejuízo de cerca de dois milhões de euros (ME), disse esta terça-feira à agência Lusa o presidente da Câmara.

“Em termos de área total, de mato e cultura, tivemos cerca de 3.500 hectares ardidos. Felizmente, não tivemos nenhuma habitação, nem estrutura agrícola ou industrial ardidas”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de São João da Pesqueira, no distrito de Viseu.

Manuel Cordeiro adiantou que, entre as “culturas mais ardidas” no concelho, estão “as macieiras, castanheiros, vinha e colmeias” e, “mais a sul do concelho”, arderam alguns pastos “muitos fardos de palha”.

“Também não registámos, felizmente, danos humanos ou em animais”, destacou.

No que diz respeito a infraestruturas municipais, Manuel Cordeiro indicou que “não houve nenhuma infraestrutura em si, mas houve danos nas vias, desde sinalização ardida a pintura que derreteu e mesmo as bermas em algumas vias”.

“Estamos a fazer um levantamento das vias com danos. E temos também uma rede de abastecimento de água, numa zona em que estava à superfície e que ardeu. Nós já arranjámos, mas foi prejuízo também, claro”, enfatizou.

Num documento enviado à agência Lusa pelo autarca, é possível ver que da área ardida, foram registadas 191 candidaturas, de maioritariamente seis freguesias do concelho, com um total superior a 1.9 ME de “valor estimado de prejuízo”.

Paredes da Beira foi a freguesia mais afetada, com 56 candidaturas apresentadas até ao dia 19 de setembro, num total de 900 mil euros de “prejuízo estimado”, seguindo-se a freguesia de Trevões, com 45 candidaturas e prejuízos avaliados em mais de 300 mil euros.

Os dados, até 19 de setembro, mostram ainda candidaturas nas freguesias de Pereiros e Valongo dos Azeites, com prejuízos de cerca de 13 mil euros em cada uma, Riodades (cerca de 12 mil euros) e Várzea de Trevões (mais de sete mil euros). Há ainda “outras candidaturas” (45 no total) com um prejuízo global calculado superior a 400 mil euros.

“Ao dia de hoje, ao que sei, temos 17 agricultores que já receberam o apoio até os 10 mil euros“, adiantou Manuel Cordeiro.

O fogo que chegou a São João da Pesqueira teve origem em dois incêndios — um que deflagrou no dia 13 em Sátão, distrito de Viseu, e outro no dia 9 em Trancoso, distrito da Guarda, e que no dia 15 se tornou num só, afetando um total 11 municípios dos dois distritos.

Esse incêndio entrou em resolução pelas 22h00 do dia 17.