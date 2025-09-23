O mercado liberalizado de eletricidade totalizou aproximadamente 5,7 milhões de clientes, para um consumo estimado de 44,9 terawatts-hora (TWh) em julho, um aumento homólogo de 2,1% em clientes e de 7,6% em consumo.

Segundo os dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) divulgados esta terça-feira, o mercado livre de eletricidade ganhou mais de 9.797 clientes em julho, face a junho, enquanto o mercado regulado perdeu 3.207 clientes, para um total de 825.897.

Ainda neste mês, cerca de 79.000 clientes mudaram de fornecedor no mercado liberalizado, e 4.000 clientes trocaram o fornecimento regulado por um em mercado.

No final de julho, o consumo no mercado livre representava 94,9% do consumo total registado em Portugal continental.

Em termos de quota de mercado, a EDP Comercial manteve a posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (59,7%) e em consumo (37,7%).

Já no segmento de clientes industriais, a EDP manteve-se como o comercializador com maior quota de consumo (26%) e a Iberdrola a líder no fornecimento dos grandes consumidores (26%).