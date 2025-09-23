Todos os diplomatas iranianos que estejam em Nova Iorque para participar na Assembleia Geral anual da ONU estão proibidos de frequentar lojas de retalho e de comprar bens de luxo, avançou a CNN News esta segunda-feira.

Os responsáveis iranianos que estão agora em Nova Iorque devem obter uma aprovação por parte da administração de Trump para poderem comprar itens “em qualquer loja de retalho dos Estados Unidos, incluindo, mas não se limitando, ao Costco, Sam’s Club, or BJ’s Wholesale Club”, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Além desta restrição, os iranianos nos EUA têm também de pedir permissão para comprar qualquer item considerado “de luxo”, acima dos mil dólares (aproximadamente 850 euros). Dentro dos bens de luxo incluem-se relógios, itens de pele ou seda, jóias, perfumes, aparelhos eletrónicos, álcool e carros avaliados em mais de 60 mil dólares (cerca de 51 mil euros).

Mas as limitações não se ficam por bens materiais. O Governo de Trump apenas permite que os iranianos circulem nas áreas “estritamente necessárias” para a deslocação de e para o distrito sede da ONU e apenas para conduzir as negociações oficiais da agência, segundo comunicado do Departamento de Estado.

“A segurança dos americanos é sempre a nossa prioridade, e os Estados Unidos não vão permitir que o regime iraniano use a Assembleia Geral das Nações Unidas como uma desculpa para viajar livremente para Nova Iorque e promover a sua agenda terrorista”, clarificou Pigott, acrescentando que esta decisão é uma mensagem para o povo iraniano de que os EUA se comprometem em “apoiar a procura por responsabilização pelo regime e por uma vida melhor”. “Quando os Estados Unidos dizem que apoiam o povo do Irão, é isso mesmo que queremos dizer”, continuou.

Segundo o porta-voz, as restrições visam não permitir que os diplomatas iranianos obtenham bens indisponíveis no Irão, enquanto o povo daquele país enfrenta “pobreza, infraestruturas degradadas e graves carências de água e eletricidade”.

As lojas de retalho são especialmente visitadas pelos responsáveis iranianos porque permitem compras em grandes quantidades de produtos que não existem no Irão, a preços relativamente baixos.

Já antes das restrições a diplomatas iranianos, a administração de Trump tinha bloqueado a atribuição de vistos para os responsáveis da Autoridade Palestina, incluindo o Presidente do Estado da Palestina, Mahmoud Abbas, ficando assim impossibilitados de participar na conferência em Nova Iorque.

O Presidente iraniano Masoud Pezeshkian irá liderar a delegação iraniana em Nova Iorque para a Assembleia anual, numa altura em que a ONU rejeitou prolongar o levantamento das sanções ao Irão.