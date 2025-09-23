Este artigo é da responsabilidade do Doutor Finanças

Encontrar a casa certa é um momento marcante. Mas garantir as melhores condições no crédito habitação pode ser tudo menos simples, sobretudo sem o apoio certo. Afinal, comparar propostas bancárias, perceber spreads, taxas Euribor, prazos e seguros, exige tempo, energia e conhecimento especializado.

Tomar esta decisão sem ajuda especializada pode sair caro. A boa notícia? Pode evitar tudo isso com o apoio de um intermediário de crédito experiente como o Doutor Finanças.

A importância de ter a seu lado uma ajuda especializada

Comprar casa não é só escolher uma morada. É entrar num processo exigente, com componentes que podem impactar o futuro financeiro durante décadas:

Cumprir prazos e responder a timings apertados;

Reunir e organizar documentação;

Falar com várias instituições e comparar propostas;

Perceber diferenças entre taxas fixas, variáveis e prazos;

Tomar decisões que afetam o orçamento mensal a longo prazo.

É por isso que ter apoio especializado faz toda a diferença. O Doutor Finanças acompanha cada passo, trata de toda a burocracia por si e apresenta propostas com base naquilo que realmente importa: a sua realidade, os seus objetivos e o seu bem-estar financeiro.

Desde o tipo de taxa ao prazo do contrato, passando pelos seguros obrigatórios, tudo é analisado e negociado ao detalhe para que possa tomar uma decisão informada, segura e ajustada à sua vida.

Um exemplo real: como o apoio especializado pode transformar a experiência de comprar casa

O Miguel e a Inês (nomes fictícios) têm pouco mais de 30 anos e estavam prestes a dar um dos passos mais importantes da vida: comprar a primeira casa. Vivem numa zona urbana, têm rendimentos estáveis e sabiam o que queriam… até chegarem à fase do crédito habitação.

Perceber propostas, comparar taxas, analisar prazos e seguros parecia um quebra-cabeças. Foi então que decidiram contar com o apoio do Doutor Finanças, porque procuravam o spread mais baixo possível.

Com a ajuda de um especialista, avançaram com um crédito de 255 000 euros a 40 anos, com spread de 0,70% e Euribor a 6 meses. O resultado?

Com um custo total mensal de 935,15 euros, esta foi uma proposta ajustada ao perfil do casal e com condições competitivas, permitindo que tudo fosse tratado por quem sabe e sem custos.

Mais do que poupar dinheiro, pouparam tempo, evitaram semanas envolvidos em burocracias e souberam como escolher a melhor proposta. O especialista do Doutor Finanças acompanhou do início a até terem a chave na mão, esclareceu todas as questões e assegurou que tudo estava alinhado com a realidade e objetivos do casal. Uma tranquilidade sem preço.

E se o seu caso for diferente? A equipa avalia todos os cenários possíveis – entre taxas, seguros, prazos e outros produtos associados – para encontrar a solução certa para a sua realidade.

Conte com a ajuda dos especialistas do Doutor Finanças. O processo é simples, digital e feito à sua medida. Sem custos, nem burocracias.