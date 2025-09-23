O filme A Árvore do Conhecimento é mostrado esta terça-feira no festival Fantastic Fest, no Texas, depois da estreia mundial na noite de abertura, “um privilégio” que mostra como o cinema em português consegue “saltar fronteiras”, disse o protagonista à Lusa.

“Estas são as coisas clichê que posso dizer, mas é o que eu sinto mesmo, que é muito fixe ver a nossa língua lá fora”, disse o ator Rui Pedro Silva, que estará esta terça-feira em Austin, Texas, para a exibição do filme que protagoniza.

“Estou bastante otimista em relação ao futuro do cinema em Portugal”, afirmou, referindo que se nota “uma grande diferença” nos últimos anos.

A Árvore do Conhecimento é uma longa-metragem escrita e realizada por Eugène Green, em coprodução luso-francesa, que usa o fantástico para questionar o turismo de massas em Portugal e abordar outros temas da cultura portuguesa.

“Não é só um filme português que vai estrear nos Estados Unidos, mas que é feito com um realizador que fala e que filma em francês, em castelhano, em italiano”, salientou o ator.

A popularidade de Portugal entre os turistas norte-americanos é um ponto saliente da história, que serve como metáfora para um despertar espiritual. A audiência faz esse caminho através de Gaspar, o adolescente encarnado por Rui Pedro Silva, que cai nas mãos de um homem que fez um pacto com o diabo.

Chamado Ogre, esse homem (interpretado por Diogo Dória) usa o adolescente para atrair turistas que transforma em animais e mata para vender a carne.

“O trabalho do filme, que é um bocadinho o percurso da minha personagem, é entender que acima de tudo é sobre amor e não generalizarmos a multidão que vemos”, explicou Rui Pedro Silva, frisando que a mensagem não é só apontar o dedo.

“Acima de tudo é sobre cuidar. Nós temos de cuidar das pessoas que recebemos e as pessoas têm de cuidar do país que as recebe também”, considerou.

Em fuga do Ogre e do seu criado Leitão (João Arrais), Gaspar é acompanhado por dois animais, que se tornam personagens importantes da história.

“Passei talvez 70% da rodagem a filmar com uma burra e com um cão”, disse o ator, que acabou por aprender truques para ajudar os animais a fazerem o que era preciso para cada cena. Um desses truques foi guardar comida debaixo do braço para conseguir que a burra encostasse lá a cabeça.

“Este filme é um espaço para nos podermos rever a nós próprios e revermos as nossas escolhas como pessoas e como seres humanos”, descreveu Rui Pedro Silva. “Apesar de ser fantástico, não é sobre monstros, é sobre não deixarmos de ser pessoas”, disse ainda.

Filmado com um estilo que faz lembrar o teatro, com os atores a olharem diretamente para a câmara, A Árvore do Conhecimento oscila entre o absurdo e a comédia, incluindo um encontro com a rainha Maria I que serve como metáfora “para todos os fantasmas que temos em Portugal”.

Uma coprodução da Som e a Fúria e Le Plein de Super, A Árvore do Conhecimento tem ainda no elenco Leonor Silveira (Hecatinha), Ana Moreira (Maria I) e Maria Gomes (Helena).

A estreia em Austin, Texas, antecede a exibição em Portugal, já que será o filme de encerramento da 23.ª edição do festival Doclisboa, a decorrer entre 16 e 26 de outubro.