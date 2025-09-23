1233,4kWh poupados 1233,4 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Fogo na Academia Almadense obrigou a evacuar edifício mas já está em rescaldo, diz Proteção Civil

Este artigo tem mais de 1 ano

Incêndio na Academia Almadense, propagado à sala de espetáculos levou à evacuação do edifício, mas fogo já se encontra em rescaldo. Não houve nenhum ferido.

i

A mesma fonte explicou que o incêndio foi na cobertura do edifício e propagou-se à sala de espetáculos

Cátia Guerreiro no grupo de Facebook "Gentes de Almada"

A mesma fonte explicou que o incêndio foi na cobertura do edifício e propagou-se à sala de espetáculos

Cátia Guerreiro no grupo de Facebook "Gentes de Almada"

Um incêndio deflagrou esta terça-feira na cobertura da Academia Almadense, na Rua Capitão Leitão, em Almada, e propagou-se à sala de espetáculos, tendo sido evacuado o edifício, revelou a Proteção Civil, indicando que o fogo se encontra em rescaldo.

“Não existem feridos e o incêndio encontra-se em rescaldo desde as 15h45”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Península de Setúbal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A Academia Almadense é uma instituição com 130 anos ao serviço do desporto e da cultura no concelho de Almada, distrito de Setúbal.

O alerta para o incêndio foi dado às 15h06, mobilizando 22 operacionais e oito veículos dos bombeiros de Almada e de Cacilhas, indicou a Proteção Civil, referindo que às 15h32 o fogo foi dado como dominado, sem perigo de se propagar a edifícios contíguos.

“O edifício foi evacuado”, acrescentou a mesma fonte, sem conseguir especificar quantas pessoas foram retiradas, mas reforçando que não há registo de feridos.

https://www.facebook.com/share/v/19zuL6FGm8/

A mesma fonte explicou que o incêndio foi na cobertura do edifício e propagou-se à sala de espetáculos.

A Lusa tentou contactar a Academia Almadense, inclusive para saber o que aconteceu e quais os danos registados, mas sem sucesso até ao momento.

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador+lusa@observador.pt

Recomendamos

Incêndios

GNR detém suspeito de lançar fogo em Oliveira do Hospital

Incêndios

Época mais crítica de combate a fogos termina esta quarta

Leiria

Fogo em autocarro provoca danos ligeiros em habitação

Oeiras

Fogos já destruíram 32 contentores e caixotes em Oeiras

Populares
Habitação e Urbanismo

Chega ameaça votar contra revisão do regime de arrendamento 

País

Termina esta quarta registo gratuito de terrenos no BUPi 

País

Abrantes. Creche municipal com 107 lugares inaugurada sábado

País

Portugal regista 2.º maior número de expulsões na UE

Últimas
Defesa

Alfeite: Governo anuncia parceria entre idD e Fincantieri

Cultura

Lisboa distingue Joaquim de Almeida e Marco Paulo

Ministério Administração Interna

CPI a mandatos de Luís Neves presidida por Chega 

Justiça

Rui Pinto vai sair do programa de proteção de testemunhas

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.