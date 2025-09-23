Fogo na Academia Almadense obrigou a evacuar edifício mas já está em rescaldo, diz Proteção Civil

Um incêndio deflagrou esta terça-feira na cobertura da Academia Almadense, na Rua Capitão Leitão, em Almada, e propagou-se à sala de espetáculos, tendo sido evacuado o edifício, revelou a Proteção Civil, indicando que o fogo se encontra em rescaldo.

“Não existem feridos e o incêndio encontra-se em rescaldo desde as 15h45”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Península de Setúbal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A Academia Almadense é uma instituição com 130 anos ao serviço do desporto e da cultura no concelho de Almada, distrito de Setúbal.

O alerta para o incêndio foi dado às 15h06, mobilizando 22 operacionais e oito veículos dos bombeiros de Almada e de Cacilhas, indicou a Proteção Civil, referindo que às 15h32 o fogo foi dado como dominado, sem perigo de se propagar a edifícios contíguos.

“O edifício foi evacuado”, acrescentou a mesma fonte, sem conseguir especificar quantas pessoas foram retiradas, mas reforçando que não há registo de feridos.