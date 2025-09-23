O incêndio que deflagrou no domingo em Aljezur, no Algarve, mantém uma frente ativa no concelho de Lagos, com os operacionais a empenharem meios para tentar aproveitar a melhoria das condições meteorológicas, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Num balanço pelas 23h10 de hoje, fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve referiu que o incêndio já provocou 11 feridos leves, oito operacionais e três civis. No balanço anterior, no ‘briefing’ realizado pela Proteção Civil durante a manhã, registavam-se nove feridos ligeiros.

A mesma fonte detalhou que os meios estão a ser empenhados para “tentar aproveitar a melhoria das condições meteorológicas durante a noite” e tentar fazer o combate à frente ativa.

Pelas 23h10, o fogo não estava na linha de habitações, acrescentou, estando no terreno nas operações de combate quase 600 operacionais.

O incêndio também não afetou mais casas, além de uma segunda habitação que foi atingida e previamente contabilizada, no concelho de Aljezur, apesar das projeções a grande distância que se verificaram durante a tarde e que obrigaram o dispositivo a adaptar-se para evitar que as chamas progredissem ainda mais, tinha apontado fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve num balanço ao início da noite de hoje.

A área afetada é composta por mato, mas há também zonas de pinhal, de eucaliptal e sobreiros, caracterizou previamente o segundo comandante da Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, frisando que a zona de mato foi mais atingida na parte inicial do incêndio.

O incêndio mantém pontos que podem evoluir para os concelhos de Monchique e Vila do Bispo, admitiu esta terça-feira a Proteção Civil.

Em conferência de impressa, o segundo-comandante regional da Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, revelou que “existem pontos preocupantes”, onde estão concentrados os meios para evitar a propagação do fogo, “um para o concelho de Vila do Bispo e outro para o concelho de Monchique”.

“São pontos muito quentes que nos preocupam”, referiu Abel Gomes, manifestando preocupação face às previsões meteorológicas para esta terça-feira.

De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 4h30 combatiam as chamas 591 operacionais, apoiados por 206 viaturas.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 15h20 de domingo, na localidade da Bordeira, concelho de Aljezur, distrito de Faro.

De acordo com Abel Gomes, o vento e a falta de acessibilidades, para aceder à frente do fogo mantêm-se como as grandes dificuldades no combate.

“Não há falta de meios, nem de empenhamento dos elementos no terreno, mantendo-se em operação, entre as 07h30 e o pôr-do-sol, vários meios aéreos, com aviões e helicópteros, alguns em trabalhos cirúrgicos”, sublinhou.

O responsável adiantou que o fogo durante a noite de segunda-feira “ganhou alguma expressão na mata nacional de Barão de São João, no concelho de Lagos, em direção à aldeia de Vinha Velha, obrigando à retirada preventiva de 10 pessoas das habitações, que entretanto já podem regressar a casa”.

De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), até ao momento foram assistidas 12 pessoas com ferimentos ligeiros e apenas três necessitaram de assistência hospitalar.

“São casos ligeiros que não inspiram cuidados de maior”, realçou.

De acordo com a Proteção Civil, não existem estradas nacionais interditadas ao trânsito, existindo apenas condicionantes em estradas municipais e em caminhos na zona do fogo, “para uma maior fluidez dos meios de socorro e de maior segurança para os moradores”.