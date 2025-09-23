Uma mulher, de 81 anos, foi detida pela alegada autoria de cinco incêndios florestais, ocorridos entre 26 de junho e 7 de agosto, na localidade de Outeiro, concelho de Paredes, distrito do Porto, indicou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

“Os incêndios tiveram lugar sempre na mesma área de acesso, em períodos horários próximos e em datas distintas, sendo certo que, pelo menos, em duas das situações foram criados vários focos de incêndio de forma sequencial, aparentemente para maximizar o efeito do fogo”, adianta a PJ, em comunicado.

Segundo esta força de investigação criminal, “além de colocarem em perigo uma mancha florestal significativa e muitas residências”, os incêndios “causaram uma área ardida próxima dos 20 hectares de floresta e mato, não tendo maiores consequências apenas porque foram precocemente detetados e prontamente combatidos”.

A detida “não apresentou qualquer motivação para a autoria dos incêndios“, estando “indiciada pela autoria de, pelo menos, cinco crimes de incêndio florestal”.

A mulher vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

A investigação esteve a cargo da PJ, através da Diretoria do Norte, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural — Litoral Norte (composto por elementos da GNR do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e da PJ).