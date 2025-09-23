O jovem suspeito de ter ateado três focos de incêndio em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, causando prejuízos materiais de quase quatro milhões de euros, negou esta terça-feira a acusação durante o início do julgamento.

“Não ateei fogo nenhum”, disse o arguido, de 25 anos, que começou esta terça-feira a ser julgado no Tribunal da Feira por um crime de incêndio florestal, ocorrido a 14 de setembro de 2024.

Perante o coletivo de juízes, o jovem disse que saiu de casa depois do almoço para dar uma volta de mota sozinho, tendo regressado a casa meia hora depois. O jovem admitiu ter passado na zona onde ocorreram os focos de incêndio, mas negou ter sido o autor dos mesmos.

Apesar de o primeiro foco de incêndio ter ocorrido junto à sua casa, o arguido disse que não se apercebeu do mesmo, só tendo tido conhecimento do fogo à noite.

O arguido, que se encontra sujeito à medida de coação de prisão domiciliária, foi detido em dezembro de 2024, na sequência de buscas domiciliárias.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), o jovem circulou com uma mota à volta da localidade de Ossela e, em pouco mais de meia hora, ateou três fogos que progrediram e criaram um único incêndio.

Os investigadores referem que o arguido foi visto por duas testemunhas que dizem ter-se apercebido do surgimento de colunas de fumo após a sua passagem.

O MP diz que o incêndio destruiu diversas áreas florestais, unidades fabris, terrenos e produções agrícolas, habitações, viaturas automóveis, animais, máquinas e equipamentos, para além de ter colocado em perigo diversas outras habitações existentes no local, causando prejuízos de 3.916.363,86 euros.

O incêndio aproximou-se, também, das autoestradas A29 e A1, que estiveram cortadas ao trânsito por várias horas e chegou a propagar-se aos concelhos vizinhos de Sever do Vouga e Albergaria-a-Velha.

A acusação refere ainda que da ocorrência de reacendimentos tem-se conhecimento da morte de um bombeiro e de quatro feridos civis no concelho de Oliveira de Azeméis.

Este incêndio foi combatido por 220 operacionais de diversas corporações e entidades apoiados por 25 viaturas e oito motobombas.