O músico espanhol Pablo Alborán atua em Portugal no próximo 25 de abril, na MeoArena, em Lisboa, anunciou esta terça-feira a sua editora.

Alborán atua na capital portuguesa no âmbito da digressão Global Tour KM0, que já passou por várias cidades espanholas e outros países europeus e americanos.

O intérprete que gravou Perdóname, em 2011, com a fadista Carminho, um tema de Pablo Alborán e Miguel Angel Colado, iniciou a carreira em 1989, e gravou seis álbuns, o mais recente, La Quarta Hoja (2022).

Alborán prepara um novo álbum, a editar em 7 de novembro próximo, do qual saiu o single Clickbait, anunciou a sua discográfica.

O músico tem apresentado outros temas do seu próximo disco, nomeadamente a balada KMO e a canção Vámonos de Aqui.