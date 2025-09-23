O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, disse na segunda-feira à noite, em Aveiro, que não irá ter um espasmo simulado para conseguir mediatismo, em alusão ao espasmo esofágico que afetou o líder do Chega, André Ventura, em maio, levando-o a ser hospitalizado.

“Nós só contamos com a força que temos. Não contemos com as câmaras de televisão. Não contemos com notícias extraordinárias. Não contemos, que eu me dê para aqui um espasmo qualquer para passar 15 dias na televisão para trás e para a frente. Não contemos com nada disso, porque isso não vai haver. Nem eu vou ter um espasmo simulado, nem as câmaras vão andar atrás de nós”, disse Paulo Raimundo.

O secretário-geral do PCP falava durante um comício em Aveiro com a presença da candidata da coligação que junta PCP e o partido ecologista “Os Verdes” à presidência da Câmara local, Isabel Tavares.

Raimundo disse não saber o que vai acontecer nas eleições autárquicas de 12 de outubro, mas mostrou-se convicto de que esta jornada de mobilização e esclarecimento que estão a desenvolver dará os seus frutos e resultados.”Uns serão resultados do ponto de vista eleitoral e outros serão resultados de alargamento para a luta que vai continuar”, acrescentou.

O líder dos comunistas realçou ainda o esforço feito pela CDU para a elaboração das listas que vão concorrer às eleições autárquicas, afirmando que a coligação que junta PCP e “Os Verdes” é “a única força que em Portugal continental e na Madeira concorre a todos os órgãos autárquicos, seja câmaras, seja assembleias municipais”.

Paulo Raimundo referiu que as listas da CDU contam com 35 mil candidatos, 45% dos quais são mulheres, e assinalou ainda a presença de 12 mil independentes.

“São independentes e não estão aqui para dar a fotografia. Não estão aqui para compor o ramalhete. Estão aqui para serem construtores e protagonistas desta mesma força. Fazem cá falta. Queremos que sejam mais e queremos alargar ainda mais a CDU a toda essa gente”, concluiu.