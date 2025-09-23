O presidente da Assembleia da República, José Aguiar Branco, realiza uma visita oficial à Madeira nos dias 20 e 21 de outubro, anunciou esta terça-feira o parlamento regional.

Em comunicado, a Assembleia Legislativa da Madeira indica que o anúncio foi feito aos deputados pela presidente, Rubina Leal, na conferência dos representantes dos partidos.

“O programa da visita encontra-se em fase de elaboração, sendo oportunamente comunicado aos partidos representados na Assembleia”, é indicado na nota.

A deslocação à região é feita a convite da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, refere o comunicado.

A conferência dos representantes decidiu ainda cancelar a reunião plenária agendada para quarta-feira, por “solicitação do CDS-PP, devido a compromissos de agenda política inadiável”.