Quando em 2023 grande parte do território português enfrentou condições de seca severa, com impacto particular no Algarve e no Alentejo, as imagens de albufeiras em níveis mínimos e agricultores em luta pela sobrevivência ficaram como um lembrete de que a escassez deixou de ser um risco distante.

Infelizmente, a maior parte de nós só repara na água quando falta. No silêncio de uma torneira que não corre, na terra estalada de um campo sem rega, ou no alarme das notícias que nos lembram, ano após ano, que a escassez já não é um problema distante. Em tempos, a água parecia infinita. Mas todos sabemos que não é.

Não é e, por isso, é preciso refletir sobre ela no desafio lançado pela Águas do Tejo Atlântico. No dia 25 de setembro, a Fábrica de Água de Alcântara recebe a 9.ª edição de “O Caminho da Inovação”, um encontro que se tem afirmado como espaço de inspiração e transformação no setor. O mote deste ano, “Desafiar o Óbvio”, é um apelo urgente a repensar o essencial através da inovação. Pode inscrever-se em caminhoinovacao.pt.

Ao longo de um dia, profissionais, académicos, decisores e empresas vão reunir-se para partilhar visões, práticas e ideias que podem transformar o futuro. O objetivo é claro: inspirar, provocar, construir pontes. Porque a água não se gere apenas com tecnologia ou eficiência: gere-se com cultura de colaboração, com coragem de experimentar, com vontade de transformar.

O mote será desafiar preconceitos: o que é óbvio, mas já não serve? O que é invisível, mas essencial? Será que temos de reinventar a forma como trabalhamos, colaboramos, gerimos água? Valorizamos os recursos ou usamos a tecnologia a nosso favor?

Estas e outras perguntas pretendem não só facilitar a comunidade do setor da água a repensar abordagens, acelerar a inovação e reforçar o papel das pessoas, como promover a partilha de práticas e visões disruptivas em torno da sustentabilidade, tecnologia e colaboração.

Entre as vozes que irão marcar presença está Angela Macoscar, Head of Innovation da Northumbria Water, no Reino Unido. A especialista traz uma visão aspiracional sobre como inovar não é apenas melhorar processos, mas reinventar toda a forma como pensamos a gestão da água — de dentro das instituições até à consciência individual de cada cidadão.

Conheça o programa completo ↓ Mostrar ↑ Esconder 9h30: Receção 10h: Sessão de abertura (Auditório 1) Nuno Brôco, Presidente do Conselho de Administração da Águas do Tejo Atlântico

António Carmona Rodrigues, Presidente do Conselho de Administração da Águas de Portugal 10h30: Keynote “Surfar a Onda da Inovação” (Auditório 1) Angela Macoscar, Diretora de Inovação na Northumbria Water 11h00: Mesa redonda “Inovar para reiventar” (Auditório 1) Moderadora | Rita Lourinho, Coordenadora de Investigação, Desenvolvimento e Inovação na Águas do Tejo Atlântico

Oradora | Ana Casaca, Diretora de Inovação na Galp Energia

Oradora | Ana Silvia Santos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Orador | João Castro, Professora na NOVA SBE 12h00 – Expo & Networking 13h00 – Almoço Sustentável 14h30: Mesa Redonda “Sustentabilidade com estratégia” (Auditório 1) Keynote e Moderadora: Hedvig Lyche, Diretora de Sustentabilidade e Impacto Social na Additive Catchments

Orador | David Smith, Diretor da Water, Environment and Beyond

Oradora | Dora Palma, Diretora de Sustentabilidade do MEO Kalorama

Orador | João Pedro Pitta, Diretor de Gestão da Água na NEOM 15h00: Mesa Redonda “Inovação em Ação” (Auditório 2) Moderadora |Ana Paula Teixeira, Águas do Tejo Atlântico

Projeto Interreg Sudoe SOLLAGUA | Margarida Santos, Águas do Tejo Atlântico

Barragens na Palma da Mão | Águas do Norte

Projeto Interreg Sudoe GestEAUr | Daniel Pereira, FCC AQUALIA

Projeto Interreg Sudoe I-Rewater | Miguel Campos, Águas do Norte 16h30: “Desafio à Inovação” Embaixadores da Juventude da Águas do Tejo Atlântico 17h00: Encerramento Carlos Braziel David, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Águas de Portugal 17h15 – After Party

A Águas do Tejo Atlântico assume-se aqui não apenas como gestora de um recurso essencial, mas como promotora de uma mudança de mentalidade. Se o futuro da água depende de inovação, este encontro é um convite para começar a pintá-lo. Com os melhores marcadores.

Não fique à margem! Desafie o óbvio, questione certezas e participe na transformação da água em Portugal. Inscreva-se já em caminhoinovacao.pt.