Três operadoras de telecomunicações — a Meo, a Nos e a Nowo, que agora pertence à Digi — vão ter de devolver cerca de 40 milhões de euros a quase 1,6 milhões de clientes. Esta foi a decisão do Tribunal da Comarca de Lisboa, que dá razão à Deco, a autora desta ação judicial.

A decisão, que foi conhecida esta segunda-feira, foi tomada pelo Tribunal de Primeira Instância, sendo o culminar de uma ação apresentada pela associação de defesa do consumidor ainda em 2018. Na altura, a Deco avançou com uma ação após receber várias queixas de clientes, entre 2016 e 2017, que consideraram não terem sido informados corretamente sobre um aumento nas mensalidades.

“Esta vitória reforça os direitos dos consumidores e responsabiliza as operadoras de telecomunicações pelos atropelos a esses direitos e interesses”, declarou a Deco em comunicado. A associação apelou ainda aos operadores de telecomunicações para “que não mantenham a sua resistência ao cumprimento da lei e devolvam aos consumidores os montantes que lhes são devidos”.

As operadoras ainda podem recorrer para o Tribunal da Relação e, posteriormente, para o Supremo. A Nos e a Meo discordam da decisão e pretendem recorrer, afirmam ao Observador.

O que levou a Deco a avançar com a ação judicial?

A história começa em 2016. Paulo Fonseca, especialista do departamento jurídico da Deco, faz uma viagem no tempo para dar mais contexto sobre a ação. Ao Observador, refere que uma das principais queixas dos consumidores na altura eram as fidelizações. Ou seja, os consumidores que quisessem interromper um contrato com uma empresa de telecomunicações arriscavam-se a pagar uma penalização se ainda estivessem no período de fidelização.

Em julho de 2016, entraram em vigor novas regras, incluindo um prazo mínimo de seis meses de fidelização, que se juntou aos prazos de 12 e 24 meses. Também foi inscrito na lei um princípio de proporcionalidade. Ou seja, os encargos para o cliente que quiser interromper um contrato ainda em fidelização, não podem ultrapassar os custos que o fornecedor teve com a instalação da operação. Também ficou determinado que não podem corresponder automaticamente à soma do valor das prestações vincendas à data da cessação, ou seja, aos antigos 24 meses.

As mudanças vieram “clarificar a situação”, diz Paulo Fonseca, dando também ao consumidor uma forma de poder “sair de um contrato e não pagar a penalização” se o consumidor não concordar “com alterações de preço que não estejam previstas nas condições gerais”. Outra das mudanças, refere, foi a obrigação de, em alturas de alterações contratuais, incluindo de preço, as empresas de telecomunicações terem de “comunicar previamente, por escrito, ao consumidor a alteração”. O especialista da Deco detalha que estas comunicações têm de ter informação sobre a alteração e também “dizer ao consumidor que, caso não concordasse num determinado prazo, podia sair do contrato sem qualquer penalização”.

É nestas comunicações que se centra a ação judicial. Paulo Fonseca diz que a Meo foi a primeira operadora, em setembro de 2016, a “remeter um conjunto de faturas aos consumidores onde aparecem letras muito pequeninas com a informação de, que no próximo mês, portanto em outubro, os preços seriam atualizados”. “Tratava-se de uma alteração contratual, mas a Meo não dizia ao consumidor qual era o valor da atualização, como não dava qualquer informação sobre a possibilidade de rescindir contrato caso não concordasse com a penalização.” Em outubro de 2016, diz Pedro Fonseca, seguiu-se a Nos, “com o mesmo tipo de comportamento e subsequentemente a Nowo”. Na altura, ainda chamada Cabovisão.

A Deco começou a receber queixas dos consumidores sobre o assunto. “Nem sequer diziam respeito ao facto de não terem sido totalmente informados sobre a possibilidade de rescindirem o contrato, o problema que nos reportavam é que nem sequer percebiam quanto iam passar a pagar.” Paulo Fonseca especifica que, na altura, a Deco recebeu “mais de mil reclamações em cerca de um, dois meses”.

A Deco fez uma primeira reunião com os operadores, que “disseram que tinham prestado toda a informação aos consumidores e que as informações tinham sido corretamente fornecidas”, recorda o especialista. “Sem prejuízo disto, a Deco teve que acionar um outro plano”, que passou pela “denúncia da situação à Anacom”, no início de 2017. O regulador concluiu que a comunicação não foi correta e determinou que fosse repetida.

No ano seguinte, a 15 de março de 2018 — Dia do Consumidor — a Deco avançou com esta ação judicial. A associação avançou uma uma “chamada ação popular, que quer dizer que estamos a representar todos os consumidores lesados” por estas alterações. Em Portugal, por defeito são representados todos os consumidores, enquanto em países como os EUA impera a lógica de inscrição nestas ações.

O que decidiu o tribunal?

Após um processo de sete anos, o tribunal decidiu a favor da Deco e declarou que as alterações feitas pelos operadores são “nulas” e que os clientes têm direito a ser reembolsados pelos valores cobrados a mais durante um período de oito a dez meses.

A estimativa é a de que possam vir a ser devolvidos 40 milhões de euros a 1,6 milhões de clientes que na altura tinham contrato com estas empresas. Segundo a Deco, este valor diz respeito às mensalidades entre novembro de 2016 e agosto de 2017, nos pacotes de serviços combinados.

A Vodafone não é visada nesta ação. Porquê?

A Vodafone, que também integra o trio de principais operadoras de telecomunicações no país, ficou fora desta ação judicial. “Por uma questão muito simples”, explica Paulo Fonseca, da Deco. “As reclamações só incidiam sobre estas três operadoras”, nota. Ainda assim, a Vodafone participou na reunião entre a Deco e os operadores. “A Vodafone disse-nos que não tinha aplicado um aumento no setor residencial, ou seja, nos consumidores domésticos que a Deco representa”.

A Vodafone “parece ter feito esse aumento no segmento não residencial”, refere Paulo Fonseca. Nesse segmento estão incluídas “as empresas, as PME, estabelecimentos comerciais, escritórios, sociedades unipessoais, que também são consumidores”, mas que Deco não pode representar. “A Deco só tem legitimidade para representar os consumidores particulares, do setor doméstico”, esclarece Fonseca.

Quanto é que cada consumidor pode receber?

A Deco explica que o valor de 40 milhões de euros é um cálculo aproximado, que tem em conta a diferença de valores cobrados pelos operadores naquele período de meses entre novembro de 2016 e agosto de 2017. Paulo Fonseca explica que foram calculadas médias de valores a pagar aos consumidores por empresa. “Para o caso da Nowo, cerca de 14 euros, para a Meo já 26,8 euros e para a Nos 21,96 euros.” Porém, cada caso é um caso: os clientes com ofertas com menos serviços receberão, em teoria, menos do que quem tem uma oferta de 5P (televisão, telefone fixo, telemóvel, internet e internet no telemóvel).

Os valores a receber por cliente podem crescer, “já que ainda é preciso adicionar os juros de sete anos de atraso, que são contabilizados com base no valor em causa”. A Deco não avança com estimativas sobre quanto é que estes juros poderão adicionar ao valor a devolver a cada um.

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Como e quando é que os consumidores podem receber este valor?

A Deco explica que o juiz definiu duas formas de devolução aos consumidores. Quem ainda mantém contrato com o mesmo operador pode receber o valor “através de crédito diretamente na fatura”, explica Paulo Fonseca. “Na fatura terá que existir informação sobre o valor, o montante a creditar, a causa e terá de dizer que é o crédito declarado judicialmente no processo.”

Já a segunda hipótese destina-se aos clientes que já mudaram de operador. “Nesses casos, a restituição terá de ser feita, por meio de pagamento autónomo, que será concretizado diretamente aos próprios consumidores, ou a quem demonstre ser seu herdeiro, ou seu representante legal”, diz Paulo Fonseca. Também fica determinado que as “operadoras são obrigadas a divulgar a decisão nos seus canais institucionais próprios, como site, estabelecimentos abertos ao público e redes sociais”. Ficou ainda determinado que as empresas “têm de publicitar, singular ou conjuntamente, três anúncios em três dias seguidos em jornais”, explica o especialista da Deco.

Porém, estes cenários da Deco partem “do pressuposto de que as operadoras não vão recorrer da decisão”. “Ao recorrerem, ao demonstrarem em frente do juiz que as decisões podem prejudicar o seu património, isso tem efeito suspensivo. Ou seja, não são obrigados a pagar já aos consumidores”. A resposta à questão “quando” fica indeterminada.

O que dizem a Meo, Nos e a Digi?

O Observador contactou as operadoras para perceber como reagem à decisão do tribunal. Até ao momento, não foi possível obter uma reação por parte da Digi.

Já a Meo e a Nos revelam que discordam da decisão e que pretendem recorrer. “A Meo discorda do teor e fundamentos da sentença em causa, pelo que irá apresentar o competente recurso”, diz a operadora do grupo Altice. “Trata-se, assim, de um processo judicial ainda em curso”, continua a mesma fonte. “A Nos não concorda com a decisão e, naturalmente, irá recorrer”, diz fonte oficial da operadora ao Observador.

A Apritel, a Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas, que representa as operadoras, indica ao Observador que “não pronuncia sobre a política comercial dos operadores”.

MIGUEL A. LOPES/LUSA

E o que diz o regulador das telecomunicações?

A Anacom, a Autoridade Nacional de Comunicações, também já se pronunciou sobre a decisão judicial à ação da Deco. “As decisões favoráveis aos interesses dos consumidores são sempre bem vindas”, diz o regulador ao Observador.

O regulador recorda que, a propósito deste tema, “impôs à Meo, Nos, Vodafone e Nowo a adoção de medidas corretivas que implicavam o envio de comunicações escritas aos assinantes afetados por alterações contratuais da iniciativa dos referidos operadores, nas situações em que estes não lhes tivessem comunicado, por escrito, e de forma simultânea, as alterações das condições contratuais”. O regulador também especificou que deveria ser comunicado o “direito de rescindir os contratos sem qualquer encargo (ainda que os assinantes estivessem sujeitos a períodos de fidelização ou a outros compromissos de permanência), caso não aceitassem as citadas alterações contratuais”.

“Sem prejuízo da imposição destas medidas corretivas, a Anacom avançou ainda com processos de contraordenação contra os operadores referidos acima”, é dito. “Os processos estão concluídos, com exceção do da Nos, que está no Tribunal Constitucional, na sequência de recurso interposto pela Nos”. O regulador especifica que “aplicou à empresa uma coima de 5,2 milhões, que o Tribunal da Concorrência reduziu para 4,2 milhões, e o Tribunal da relação para 3,5 milhões”.

“Releva-se que a Anacom aplicou à MEO uma coima única de 6,7 milhões de euros, que viria a ser reduzida para 5,3 milhões pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, e que o Tribunal da Relação de Lisboa reduziu para 4,3 milhões.” Já no caso da Vodafone, “a Anacom aplicou uma coima única de 3,08 milhões de euros, que o TCRS reduziu para 2,08 milhões de euros e o Tribunal da Relação para 2,024 milhões.” “No caso da Nowo, a coima da Anacom foi de 664 mil euros, e o Tribunal da relação fixou o valor em 230 mil euros”, diz a mesma fonte.