A presidente da Comissão Europeia conversou esta terça-feira com o Presidente norte-americano e os dois concordaram que é necessário “acabar com as receitas” da Rússia provenientes dos combustíveis fósseis, tendo ainda discutido “as provocações” de Moscovo no espaço aéreo europeu.

“Boa discussão com o Presidente dos Estados Unidos [Donald Trump] à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas [em Nova Iorque]”, escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais.

Good discussion with @POTUS on the margins of UNGA. I thanked him for his commitment to alleviate the plight of Ukraine’s missing children. Europe and the United States will work hand in hand to bring them back. We discussed Russia’s war of aggression against Ukraine. We… pic.twitter.com/D9bVYQfNBT — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 23, 2025

A presidente do executivo comunitário europeu disse que Donald Trump está alinhado com a União Europeia (UE) “na necessidade de cortar as receitas da Rússia, provenientes dos combustíveis fósseis, e rápido”.

Em declarações citadas pelas agências internacionais, Ursula von der Leyen referiu igualmente que discutiu com Trump as repetidas violações do espaço aéreo pela Rússia.

A representante afirmou ter abordado com Trump a questão das “provocações do Kremlin [presidência russa], incluindo incursões regulares no espaço aéreo europeu”.

“Agradeci-lhe pelo compromisso em trabalhar arduamente e em conjunto para as trazer [às crianças ucranianas] para casa”, escreveu ainda Ursula von der Leyen.

A principal representante política da UE discutiu com o Presidente norte-americano o rapto de crianças ucranianas por parte da Rússia, que viviam nos territórios ocupados desde 2014 e, mais recentemente, das regiões anexadas desde fevereiro de 2022.

Ursula von der Leyen também abordou a invasão israelita ao enclave palestiniano da Faixa de Gaza e insistiu com Donald Trump que “o sofrimento de civis tem de acabar”, e que a UE “continua firme e unida por uma solução de dois Estados”, um Palestiniano e um Israelita.