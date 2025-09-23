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Zelensky argumenta que China pode forçar Moscovo a parar a guerra

Este artigo tem mais de 1 ano

"Sem a China, a Rússia do Putin não é nada. No entanto, muitas vezes, a China permanece silenciosa e distante em vez de agir pela paz", acusou Zelensky. "Moscovo teme os Estados Unidos", continuou.

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Volodymyr Zelensky mais uma vez saudou o apoio dos Estados Unidos ao seu país, lembrando que Kiev havia "aceitado todas as propostas do Presidente norte-americano em favor de um cessar-fogo e discussões com a Rússia para estabelecer a paz"

SARAH YENESEL/EPA

Volodymyr Zelensky mais uma vez saudou o apoio dos Estados Unidos ao seu país, lembrando que Kiev havia "aceitado todas as propostas do Presidente norte-americano em favor de um cessar-fogo e discussões com a Rússia para estabelecer a paz"

SARAH YENESEL/EPA

Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia. 

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou esta terça-feira perante o Conselho de Segurança da ONU que a China poderia, se quisesse, forçar a Rússia a encerrar a guerra na Ucrânia.

“Sem a China, a Rússia do [Presidente russo, Vladimir] Putin não é nada. No entanto, muitas vezes, a China permanece silenciosa e distante em vez de agir pela paz”, acusou o líder ucraniano.

Volodymyr Zelensky mais uma vez saudou o apoio dos Estados Unidos ao seu país, lembrando que Kiev havia “aceitado todas as propostas do Presidente norte-americano em favor de um cessar-fogo e discussões com a Rússia para estabelecer a paz”.

“Contamos com as ações dos Estados Unidos para levar a Rússia à paz. Moscovo teme os Estados Unidos e dá-lhes sempre atenção”, defendeu.

O Presidente ucraniano também lamentou a incapacidade da ONU de influenciar o curso da guerra: “Esta organização agora tem menos influência e muitas vezes carece de capacidade real de tomada de decisão em questões fundamentais”, argumentou.

Após discursar na Assembleia-Geral da ONU, e numa reviravolta inesperada, Donald Trump escreveu nas redes sociais que Kiev poderia vencer a guerra contra a Rússia.

Chegou a afirmar que Kiev poderia “recuperar o seu território na sua forma original e talvez até ir mais longe”.

Também apoiou os países da NATO que abatem aeronaves russas que violam o seu espaço aéreo e exigiu que os europeus parem de comprar energia da Rússia, na linha do que já tinha dito no seu discurso na ONU e parem de “financiar uma guerra contra si mesmos”.

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador+lusa@observador.pt

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