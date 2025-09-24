A casa de Roberto Martínez, treinador da Seleção Nacional de Futebol, foi assaltada no sábado, num momento em que a família do espanhol não estava na habitação no centro de Cascais, avançou a CNN Portugal.
Os ladrões já teriam conhecimento da ausência do selecionador, da mulher e das duas filhas para entrar por uma janela da cozinha da residência. O grupo (cujo número de membros é ainda desconhecido) teve cerca de quatro horas para dar um golpe milionário.
O assalto terá ocorrido entre as 16h00 e as 20h00, até ser denunciado pelo caseiro da habitação, que estava a fazer trabalhos na cave, motivo pelo qual não se apercebeu da entrada dos assaltantes, acrescenta a CNN.
A mesma fonte adianta que foram roubados bens avaliados em centenas de milhares de euros: além de joias, mais de uma dezena de relógios — o que não é de estranhar tendo em conta que o selecionador é patrocinado pela Hublot, uma marca com relógios avaliados em dezenas de milhares de euros. O Correio da Manhã adiantou, citando fonte policial, que os assaltantes “reviraram praticamente todas as divisões” da casa.
Ao que o Observador apurou, o treinador trabalhou normalmente nos dias que se seguiram ao assalto e acompanhou as diligências com a polícia, que procura identificar os ladrões e apreender os bens roubados.
Roberto Martínez está à frente da seleção nacional desde 2023 — quando trocou a Bélgica (onde tinha estado nos sete anos anteriores) por Portugal — e já conquistou uma Liga das Nações, em 2025. Antes das duas experiências internacionais, o espanhol nascido na Catalunha chegou a orientar os ingleses do Everton e do Wigan Athletic, além dos galeses do Swansea City.