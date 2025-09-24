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Fabian Figueiredo nega conflito com Mariana Mortágua e alega "razões profissionais" para não ser o seu substituto no Parlamento

Este artigo tem mais de 1 ano

Era líder parlamentar na anterior legislatura, mas não substitui Mariana Mortágua por "razões profissionais". Fabian Figueiredo diz que atual coordenadora conta com o seu total apoio.

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Dirigente do Bloco refere que se Mortágua for detida pelas autoridades israelitas, "não se sabe quanto tempo demorará" a regressar ao Parlamento

FILIPE AMORIM/LUSA

Dirigente do Bloco refere que se Mortágua for detida pelas autoridades israelitas, "não se sabe quanto tempo demorará" a regressar ao Parlamento

FILIPE AMORIM/LUSA

O dirigente do Bloco de Esquerda Fabian Figueiredo nega que tenha abdicado de substituir Mariana Mortágua na Assembleia da República por algum tipo de desentendimento com a coordenadora do partido, que está bordo da flotilha humanitária a caminho de Gaza. “Neste preciso momento não a posso substituir por razões profissionais, mas no futuro conto estar disponível caso a Mariana precise de sair temporariamente da legislatura”, assegura à Rádio Observador, no programa “Explicador”.

O lugar de deputada única do Bloco de Esquerda vai ser ocupado temporariamente por Andreia Galvão, a número três às legislativas em Lisboa. “Substituirei a Mariana Mortágua durante um mês. É com grande responsabilidade cívica e política que o faço. Força Mariana, a solidariedade com Gaza é a fronteira da Humanidade”, escreveu a bloquista no Instagram.

Fabian Figueiredo garante que continua a ser número dois pelo partido. “Não renunciei o meu lugar na lista, que seria uma possibilidade, aleguei uma indisponibilidade temporária por razões profissionais”, reforça. E acrescenta: “Ao contrário do que foi escrito numa página de Instagram que tem registo na ERC não há nenhum conflito entre mim e a Mariana Mortágua.”

Sobre Mariana Mortágua se manter a bordo da flotilha humanitária para Gaza, o dirigente do Bloco de Esquerda explica que são vários os eleitos — de eurodeputados a deputados nacionais e regionais — a participar na missão, para “acrescentar uma camada de “reputação e segurança” da missão.

“A madrugada passada, em que a flotilha foi atacada por drones, reforça a importância de ter eleitos de vários países para proteger esta missão humanitária”, reforça Fabian Figueiredo, que defende que Mariana Mortágua “está a exercer o seu mandato também nesta missão humanitária“.

Entende que as funções de um político eleito “também passam por defender o Direito Internacional e fazer tudo para que o genocídio e a fome e Gaza acabem”.

Sobre quando regressará a deputada única eleita pelo Bloco, o dirigente, que na legislatura anterior foi líder parlamentar do partido, diz que se espera que a “missão humanitária chegue a Gaza nos próximos dias”. “Se for detida pelas autoridades israelitas, não sabemos quanto tempo demorará, mas a nossa expectativa é que a pressão internacional obrigue Israel a ceder e permita a ajuda a chegar a Gaza”, apela.

“Mariana Mortágua é  [novamente] candidata a coordenadora e conta com o meu total apoio”

À Rádio Observador, Fabian Figueiredo faz questão de esclarecer que ele e Mariana Mortágua fazem parte da mesma direção. “Como faz Andreia Galvão, e estamos a promover uma moção para a próxima convenção que é encabeçada pela Mariana Mortágua”, garante, depois de ser conhecido que a substituta Andreia Galvão é subscritora de textos críticos da atual direção do partido.

O dirigente defende que existe uma frente unida no partido e recorda que é a “terceira vez” que é noticiado um alegado conflito seu com Mariana Mortágua, garantindo que é tudo mentira.

“O Bloco é um partido democrático e será da decisão dos delegados e delegadas na próxima convenção, em novembro, de onde sairá a próxima direção. Mariana Mortágua é [novamente] candidata a coordenadora e conta com o meu total apoio”, reforça ainda.

Sobre as próximas eleições autárquicas, o dirigente bloquista nota que o partido integra mais de 60 candidaturas em todo o território nacional. “Fazemos parte de uma candidatura plural para a cidade de Lisboa e de várias coligações na restante área metropolitana de Lisboa”, nota ainda.

E afirma: “Estamos confiantes de que o resultado do BE ajudará a provocar a viragem política do país à esquerda.”

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