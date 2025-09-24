A Obra Católica das Migrações saudou esta quarta-feira a abertura da Lei de Estrangeiros a reagrupamentos familiares mais rápidos, mas pediu que o diploma seja apreciado pelo Tribunal Constitucional e mais eficácia dos serviços públicos para com os imigrantes.

Em declarações à Lusa, Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações (OCPM), considerou que o novo diploma é um “sinal” da “auscultação das várias vozes da sociedade civil”, mas salientou que as medidas exigem serviços públicos mais rápidos, sob pena de os processos ficarem “parados”, mesmo que os prazos sejam antecipados.

Depois do chumbo do Tribunal Constitucional em agosto, a nova proposta de alteração à Lei de Estrangeiros mantém o prazo de dois anos de residência válida para pedir o reagrupamento familiar, mas admite várias exceções, incluindo uma redução para um ano quando se trate de cônjuges que coabitaram com o requerente do reagrupamento familiar no ano anterior a este ter imigrado para Portugal.

“Compreendo a necessidade de regular a lei” e “vou acompanhar com muito interesse a discussão parlamentar” do diploma, disse Eugénia Quaresma.

Hoje em dia, “há uma diminuição da procura dos migrantes aos serviços” das associações católicas, um “sinal das novas políticas” do país, admitiu a dirigente, que critica os atrasos dos serviços públicos na gestão dos processos.

“Temos é de exigir eficácia dos serviços para assegurar o respeito do direito das pessoas”, salientou a dirigente, que defende uma fiscalização do diploma.

“Vamos ver o que é que no Tribunal Constitucional vai dizer”, acrescentou.

A Assembleia da República vai reapreciar na próxima terça-feira, em plenário, na generalidade, especialidade e votação final global, as novas propostas de alteração à lei de estrangeiros, depois de este diploma ter sido chumbado.