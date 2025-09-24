As quatro linhas do Metropolitano de Lisboa estiveram com perturbações entre as 10h18 e as 13h16 desta quarta-feira devido à realização de um plenário dos trabalhadores, tinha informado a empresa no site oficial e na rede social X.

A partir das 13h16 a circulação em todas as linhas já estava normalizada, informou a empresa na rede social X e segundo a informação no site oficial.

Linha Amarela (13:16): ???? Circulação normal. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) September 24, 2025