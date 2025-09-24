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O Presidente da República prometeu esta terça-feira, perante a Assembleia Geral da ONU, que Portugal será “uma voz global” e “sem agendas escondidas” se for eleito para um lugar de membro não-permanente no Conselho de Segurança em 2027-2028.

“Num momento em que assistimos ao maior número de conflitos armados desde a criação das Nações Unidas, estamos disponíveis para assumir responsabilidades acrescidas como uma voz global no Conselho de Segurança, com a experiência de um historial de serviço, com as lições aprendidas nas últimas décadas, com a proximidade a todos os Estados aqui representados, sem discriminações”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado falou em português, inglês, francês e castelhano sobre a candidatura portuguesa a um dos lugares no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) a eleger em 2026, aos quais a Alemanha e a Áustria também apresentaram candidaturas.

“Agiremos prevenindo, criando parcerias e protegendo, defendendo a reforma do Conselho de Segurança, tornando-o mais representativo e eficaz, refletindo a geopolítica do século XXI e não a de 1945”, acrescentou.

O Presidente da República disse ainda que Portugal apresenta a sua candidatura “sem agendas escondidas, mas sim com uma agenda alinhada com os valores e objetivos da ONU, com humildade, mas com confiança”.

Portugal é a favor de uma reforma do Conselho de Segurança que o torne “mais representativo e eficaz, refletindo a geopolítica do século XXI e não a de 1945 — com uma presença africana permanente, SIDS (Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento) representados e reconhecimento de grandes potências emergentes como o Brasil e a Índia”, referiu.

O Conselho de Segurança da ONU tem atualmente cinco membros permanentes, com direito de veto: Estados Unidos de América, Federação Russa, França, Reino Unido e República Popular da China.

O chefe de Estado considerou “incompreensível que o recurso ao veto continue a paralisar decisões essenciais perante o sofrimento humano” e argumentou que “a Carta [das Nações Unidas] é clara: uma parte do conflito não pode ser juiz no próprio caso”.

Portugal, frisou, apoia “as medidas de restrição ao uso do veto” e “todas as iniciativas que reforcem a transparência e prestação de contas dentro do Conselho”.

Na 80.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, Marcelo Rebelo de Sousa realçou que Portugal reconheceu o Estado da Palestina e apontou como o passo seguinte “criar condições para um cessar-fogo, libertando imediatamente os reféns e prestando assistência humanitária, mas também criando condições políticas, económicas e sociais para reforçar a solução de dois Estados soberanos”.

“Reconstruir economias e sociedades, dando oportunidade à paz, à vida quotidiana dos israelitas e dos palestinianos, para que possam viver, não morrer. Viver, não morrer”, completou.

Por outro lado, reiterou a defesa da soberania, independência e integridade territorial da Ucrânia, “com cessar-fogo total global, imediato e incondicional — primeiro passo para uma paz justa”, e considerou urgente agir perante as situações no Sudão e no Haiti.

Marcelo Rebelo de Sousa descreveu Portugal como “um país previsível” e “aberto ao mundo, que escuta, dialoga, constrói pontes, profundamente multilateralista e orientado pela Carta das Nações Unidas”, um “parceiro de confiança” e defensor “de mais mulheres e de mais jovens como líderes nos processos de decisão”.

O chefe de Estado salientou a participação de Portugal em missões de manutenção de paz e a sua integração na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e na comunidade ibero-americana, defendendendo que a ONU deve “aprofundar as parcerias” com as organizações regionais.

“Esperamos conquistar a vossa confiança para o futuro das Nações Unidas, mas principalmente para o futuro do mundo. Mais pacífico, mais justo, mais respeitador da dignidade, da dignidade humana, em tantos conflitos que representam uma vergonha para todos nós”, concluiu.

Marcelo aponta ausência do “mais poderoso do mundo” na mediação na Ucrânia e em Gaza

Por outro lado, defendeu que a ONU é insubstituível e apontou a ausência do “mais poderoso do mundo” na mediação das guerras na Ucrânia e em Gaza.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que “as Nações Unidas enfrentam um momento existencial” e precisam de mudanças, mas nenhuma outra organização as poderá substituir: “Nenhum G1 nenhum G2, nenhum G3, nenhum G1+1, 1+2 ou 2+1 será uma alternativa”.

“Basta pensar na situação na Ucrânia ou na situação no Médio Oriente. Na Ucrânia, há anos e agora há meses, há oito meses, está-se à espera da mediação do mais poderoso do mundo. Temos um cessar-fogo? Não, não temos”, apontou.

“No caso do Médio Oriente, esperámos, esperámos e esperámos pela intervenção do mais poderoso do mundo. Tivemos um cessar-fogo? Sem a intervenção multipolar e multilateral de tantos países, aqui, em Nova Iorque, com o reconhecimento da existência do Estado da Palestina — alguns europeus, outros não europeus — não mudaríamos tão cedo“, acrescentou.