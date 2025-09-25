Joshua Jahn, de 29 anos, está a ser apontado pelos meios de comunicação norte-americanos, com base em fontes policiais, como o homem que matou um migrante numa unidade do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) em Dallas, esta quarta-feira. Outros dois imigrantes ficaram gravemente feridos. Foi identificado depois de ter morrido na sequência de ferimentos autoinfligidos por arma de fogo e para já não se sabe o que terá motivado o ataque.

Mas há outros pormenores conhecidos. Sabe-se que o jovem deixou um longo historial online, mas para trás ficaram poucos indícios de que fosse politicamente ativo, destaca o New York Times. Nas suas duas contas no Reddit falava sobre videojogos, carros, “South Park” e marijuana.

A informação contrasta com as primeiras provas recolhidas e com as autoridades do Departamento de Segurança Interna (DHS) a classificar o ataque ao edifício como um ataque direto a agentes do ICE e à polícia. Isto depois de terem sido encontradas balas com a inscrição “anti-ICE” não utilizadas no local de onde o homem disparou, um edifício adjacente ao serviço de imigração, apontando-se então para um “motivo ideológico”. Mas esta mensagem surpreendeu até o próprio irmão do suspeito, Noah Jahn.

Em declarações à filial da NBC em Dallas, garantiu que o irmão “não tinha sentimentos fortes em relação ao ICE, tanto quanto sabia”. E acrescentou: “Não achava que ele tivesse interesse político (…) não se interessava por política de nenhum dos lados”.

De acordo com os registos públicos norte-americanos, Joshua Jahn votou nas primárias democratas em março de 2020, no Texas. Também esteve registado para votar como independente em Oklahoma, onde os seus pais têm uma propriedade em Durant, a norte de Dallas, e onde votou uma vez, nas eleições gerais de 2024.

O homem de 29 anos não tem um cadastro imaculado. Teve pequenos problemas com a justiça, incluindo uma acusação de venda de canábis, em 2015. Chegou a estar sob supervisão judicial por esta acusação, mas mais tarde o processo foi arquivado.

“Estava chateado com a forma como a imigração estava a ser tratada como um todo”

No mesmo relato à NBC, o irmão de Joshua Jahn disse que cresceram em Allen, no Texas, a menos de 50 quilómetros do local do ataque, juntamente com uma irmã e os pais. Os dois frequentavam os escuteiros quando eram crianças. Um conhecido do suspeito de 29 anos, que andou com ele nos escuteiros, recordou uma conversa há vários anos sobre caravanas de migrantes que entravam nos EUA.

“Ele estava chateado com a falta de compreensão das pessoas sobre o seu desespero para sair de situações difíceis e com a forma como a imigração estava a ser tratada como um todo”, afirmou o homem ouvido pela NBC.

O irmão de Joshua Jahn revelou ainda o interesse do irmão por programação, mas apontou que estava desempregado. Jahn disse ter visto o irmão há cerca de duas semanas, em casa dos pais, sem que nada lhe tivesse parecido “fora do normal”. Disse ainda que o irmão era uma pessoa “única”, mas disse que não era alguém que alguma vez tivesse imaginado que estaria envolvido em ataques com motivações políticas.

Sabe-se ainda que há poucos meses Joshua vivia com os pais no Texas, segundo os registos públicos. Seria para lá que estaria a planear voltar, de acordo com o testemunho do irmão.

O pai reformou-se em 2020, depois de ter passado 36 anos em cargos de engenharia numa empresa de elevadores e escadas rolantes, de acordo com o seu perfil no LinkedIn. A casa de família fica numa rua sem saída numa área rural a norte de Dallas. O New York Times destaca que esta morada fica a uma curta distância de carro de um outlet em Allen, no Texas, onde um atirador matou oito pessoas, em 2023.

O ataque ao serviço de imigração aconteceu menos de duas semanas após o assassinato de Charlie Kirk na Utah Valley University. Apenas um tiro foi disparado para matar o apoiante de Trump, com grande influência junto da camada mais jovem do movimento MAGA.

No local de onde Tyler Robinson atirou também foram encontradas balas e nos invólucros dessas balas estavam gravadas mensagens com uma série de referências da cultura online, incluindo a letra do “Bella Ciao“, hino da resistência antifascista italiana durante a II Guerra Mundial, “Hey fascista! Apanha!” e “Se estás a ler isto, és gay, LMAO [laughing my ass off, “a rir muito” em tradução livre].