O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra e atual presidente do município, José Manuel Silva, assumiu esta quarta-feira que pretende apostar em literacia e prevenção em saúde, e prometeu ainda rever a política municipal de saúde no próximo mandato.

“Temos que, naturalmente no nosso âmbito, apostar muito na área da literacia e da prevenção em saúde. Queremos rever a política municipal de saúde, tornando-a mais realista e exequível à nossa realidade”, afirmou.

O candidato pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS/NC/PPM/V/MPT) reuniu esta quarta-feira à tarde com o conselho de administração do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra, seguindo depois para uma visita à CUF de Coimbra.

À entrada para a reunião no IPO, o antigo bastonário da Ordem dos Médicos indicou que o plano municipal de saúde de Coimbra, desenvolvido ainda pelo anterior executivo liderado por Manuel Machado (PS), “nunca chegou a ser aplicado”.

“Foi aprovado na fase final já do anterior mandato e não chegou a ser sequer trabalhado. Era um programa idealista e, portanto, em muitos aspetos, não havia no município capacidade para o aplicar em toda aquela extensão”, referiu.

Segundo José Manuel Silva, é preciso “ser realista e ir passo por passo”.

“Para isso, tivemos a preocupação de constituir, porque não existia, uma divisão especificamente dedicada à saúde, para começarmos a criar a massa crítica e as competências na área da saúde na Câmara Municipal. Desde logo, em primeiro lugar, para fazer face à descentralização na saúde, que criou inúmeros desafios, e ainda temos de continuar a reforçar em competências a divisão de saúde, nomeadamente para desenvolvermos e aplicarmos um novo plano municipal de saúde”, sustentou.

À agência Lusa, assegurou que, no próximo mandato, pretende dar “muita importância à área da igualdade e inclusão”, para a qual foi criada um gabinete, que “tem também a ver com a saúde social, determinantes sociais da saúde e saúde mental”.

“Criámos também um gabinete de gerontologia e envelhecimento participativo. Com a saúde tudo está relacionado, por isso, esta estratégia da saúde em todas as políticas: melhorar o urbanismo, a habitação, a mobilidade, a fruição dos espaços e as ciclovias, tudo isso tem a ver com a saúde física e mental”, vincou.

O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra disse ainda que, em diálogo com os diferentes parceiros, pretende continuar a considerar a saúde — “um dos clusters mais importantes do concelho” — nas decisões do próximo executivo.

Além de José Manuel Silva, são candidatos a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra (PS/L/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU (coligação PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.

As eleições autárquicas realizam-se em 12 de outubro.