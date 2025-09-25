Os terrenos do antigo Hospital de Cascais situados no centro histórico da vila vão acolher um parque de estacionamento subterrâneo com capacidade para 330 lugares, anunciou esta quinta-feira a autarquia deste concelho do distrito de Lisboa.

A execução desta obra decorre de uma proposta aprovada, por unanimidade, na última reunião do executivo de Cascais, presidido pelo social-democrata Carlos Carreiras.

A proposta prevê a abertura de um concurso público internacional para a conceção, construção e exploração do edifício multisserviços, parque de estacionamento com três pisos subterrâneos com capacidade para 330 lugares, zona de serviços à superfície e zona verde na cobertura.

“Além de contribuir para o aumento de estacionamento no centro histórico, este equipamento vem dar resposta aos profissionais de saúde e utentes do novo Centro de Saúde de Cascais, que será inaugurado em breve”, disse à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes.

O autarca explicou que, “dado o declive natural do terreno”, o edifício apresenta-se como um prolongamento do espaço público, tendo à superfície uma cafetaria e área verde de lazer, no piso zero área comercial/serviços (multisserviços) e os restantes três pisos serão dedicados a estacionamento.

Segundo a proposta aprovada sobre a “conceção, execução e exploração dos equipamentos previstos” foi fixada como contrapartida financeira, de periodicidade única, a pagar pelo concessionário ao município de Cascais, o valor mínimo de 110.000 euros, sendo ainda fixada uma “contrapartida financeira variável, de periodicidade mensal, correspondente a 5% das receitas líquidas resultantes da exploração do objeto da concessão”.

A Câmara de Cascais estima que o processo possa estar concluído em 2027.

Este terreno acolheu durante várias décadas o antigo Hospital de Cascais, desativado em 2010.

O terreno viria a ser adquirido em 2015 pela autarquia e um ano depois chegou a ser referido como o local para a Faculdade de Medicina da Universidade Católica (que posteriormente acabou por ficar instalada em Sintra).

O antigo hospital foi demolido em 2019.