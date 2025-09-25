O edifício centenário Casa da Alameda, adquirido pelo Município de Albergaria-a-Velha em janeiro de 2025, vai albergar o posto de turismo e um novo espaço expositivo municipal, informou esta quinta-feira a autarquia.

A Câmara Municipal adquiriu o prédio com mais de um século, localizado na Avenida Bernardino Máximo de Albuquerque e que confronta com os Paços de Concelho, no início do ano por cerca de 1,56 milhões de euros.

Para o presidente da Câmara, António Loureiro, o imóvel da antiga pensão e restaurante “é um símbolo da identidade local e um elemento arquitetónico de inestimável valor patrimonial e cultural”.

A reabertura do espaço, agora municipal e com novas funções de promoção da História e do património locais, vai ter lugar no sábado, com a apresentação da Exposição “O Fio da História”.

“Reunindo, num único lugar, alguns dos objetos que vão integrar o futuro Museu Municipal, a primeira exposição da Casa Alameda pretende ser mais do que um simples percurso cronológico e visa aproximar a comunidade das suas raízes, evidenciando como cada vestígio do passado constitui os alicerces para o futuro”, refere uma nota de imprensa da autarquia do distrito de Aveiro.

A exposição “O Fio da História” propõe uma viagem pela memória coletiva do território e das suas gentes, por um percurso expositivo que guia o visitante por momentos-chave da identidade local.

A exposição mostra um espólio que vai desde o Neolítico, com achados arqueológicos das escavações no Monte de São Julião, até à consolidação da era industrial no Município, onde a Alba foi uma referência a nível nacional.

“A reabertura da Casa Alameda, agora com novas funções, será um momento de celebração, de partilha e de convite à população, para participar ativamente na construção do futuro museu”, refere a nota de imprensa.