A citricultura algarvia vai iniciar uma campanha de promoção para internacionalizar a Indicação Geográfica Protegida (IGP) do Algarve junto dos mercados espanhol, francês, alemão e canadiano, anunciou esta quarta-feira a AlgarOrange, associação regional de operadores de citrinos.

A primeira ação promocional vai realizar-se entre 30 de setembro e 2 de outubro, em Madrid, com a participação dos Citrinos do Algarve IGP na feira setorial “Fruit Attraction”, e contará com outras quatro ações junto desses quatro mercados externos, assim como três iniciativas na região algarvia, até ao final de 2026, calendarizou a AlgarOrange num comunicado.

“Espanha, França, Alemanha e Canadá são os destinos escolhidos, não só por serem mercados com potencial de crescimento para os Citrinos do Algarve IGP, mas também por serem palco das maiores feiras internacionais do setor, reunindo milhares de potenciais clientes de todo o mundo”, justificou a associação de produtores de citrinos algarvia.

Com estas ações, procura-se “aumentar o reconhecimento, notoriedade e visibilidade internacional” da IGP e “fomentar, na perceção dos consumidores internacionais, a sua qualidade, diferenciação e valor acrescentado”, argumentou também a AlgarOrange, sublinhando que o papel da região como maior produtora de citrinos de Portugal.

“O slogan escolhido para comunicar esta iniciativa é Get the taste. Feel the sun [Apanha o Sabor. Sente o Sol, tradução direta do inglês). Convida os consumidores a provar laranjas, tangerinas, clementinas ou limões produzidos no Algarve com condições de excelência”, adiantou.

Entre as condições de “excelência” para a Citricultura de IGP do Algarve estão “o solo e o clima” da região, onde a exposição ao sol permite aos frutos atingir um “equilíbrio certo entre a doçura e a acidez” ou um “elevado teor de sumo”, caracterizou a associação de produtores.

“Este é um projeto de escala e ambição que vai colocar os Citrinos do Algarve IGP no mapa internacional. Estamos a abrir portas em mercados estratégicos e a reforçar a competitividade das empresas da região”, afirmou José Oliveira, presidente da AlgarOrange, citado no comunicado.

A associação de produtores de citrinos assinalou que esta estratégia de promoção da IGP está integrada no projeto Internacionalizar + Algarve 3.0, conta com financiamento europeu do Programa Algarve2030 e procura reforçar o reconhecimento internacional da região.

O projeto é copromovido pelo NERA — Associação Empresarial da Região do Algarve, pela AlgarOrange, pela Associação de Turismo do Algarve, pela Comissão Vitivinícola do Algarve, pela Região de Turismo do Algarve e pela Universidade do Algarve, acrescentou.

A produção Citrinos do Algarve IGP é feita por 15 operadores regionais nos concelhos de Albufeira, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé (exceto a freguesia de Ameixial), Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira (com exceção da freguesia de Cachopo) e Vila Real de Santo António.

A produção de Citrinos do Algarve IGP ultrapassou as 64 mil toneladas, na colheita de 2023/2024, quantificou ainda a associação, observando que se tratou do “valor mais alto dos últimos oito anos”.