Dois jovens morreram e três ficaram feridos num ataque a uma escola na cidade de Sobral, no interior do estado brasileiro do Ceará, na manhã desta quinta-feira, 25 de setembro. As vítimas são Luís Cláudio Sousa Oliveira Filho, de 17 anos, e Víctor Guilherme de Aguiar, de 16 anos. Os dois eram alunos da Escola Estadual Luiz Felipe e, de acordo com o G1, foram baleados no pátio da escola, durante o intervalo das aulas, por dois homens. Ainda não foram esclarecidas as motivações para o ataque, mas de acordo com a TV Globo, uma das linhas de investigação estará relacionada com uma disputa entre organizações criminosas. Os feridos foram levados a um hospital próximo por ambulâncias e um deles encontra-se em estado grave.

As imagens de videomonitoramento divulgadas mostram dois homens a aproximarem-se numa mota e estacionarem numa rua perpendicular à escola. A pé, os dois viram a esquina e, em seguida, ouve-se o barulho dos tiros. A seguir, os homens fogem. De acordo com o Diário do Nordesde, equipas da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Forense estiveram no local a recolher evidências. O crime é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte.

Anteriormente, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará confirmou que o ataque foi efetuado por um grupo de criminosos, que terá disparado com arma de fogo do passeio em frente à escola, atingindo as pessoas dentro das instalações. “A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informa que todos os esforços das Forças de Segurança estão sendo empregados neste momento para localizar e capturar os envolvidos nas mortes de dois adolescentes”, diz o comunicado. Com uma das vítimas foi apreendida uma quantidade de droga, uma balança de precisão e embalagens. Entre os feridos está um adolescente de 16 anos que já responde pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo, crime contra a administração pública e dano, avança a CNN Brasil.

O governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas, também manifestou-se a dizer que enviou a cúpula da Secretaria de Segurança para a cidade, para reforçar a investigação, e prestou “solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse ato tão cruel”. Já a Secretaria da Educação do Ceará, em nota, informou que não haverá aulas na próxima sexta-feira, dia 26. “A comunidade escolar também contará com suporte dos profissionais de Psicologia da Coordenadoria Regional no retorno às aulas, a partir de análise da escola”, informou.

As duas vítimas mortais eram atletas em projetos desportivos da cidade. Luís Cláudio Sousa Oliveira Filho jogava futsal no Inter Futsal Sobral, que partilhou uma homenagem ao jovem nas redes sociais. “Expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e atletas de treino, desejando que encontrem conforto para superar essa perda irreparável”, diz a nota. Já Victor Guilherme de Aguiar, de 16 anos, jogava futebol no Vila TN. “Sem palavras para descrever o que sentimos, agradecemos por todo tempo e dedicação que teve com o projeto e com as demais pessoas que o cercavam e amavam”, diz a publicação nas redes sociais da equipa.