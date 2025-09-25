Jeffrey Epstein prometeu “destruir” Sarah Ferguson, numa chamada telefónica ao estilo de “Hannibal Lecter”, antes de a Duquesa de Iorque enviar ao magnata um email, onde pedia desculpa pela entrevista dada semanas antes, noticia o The Telegraph.

O porta-voz da Duquesa disse ao jornal britânico que Jeffrey Epstein não gostou das palavras de Sarah Ferguson, que garantiu, numa entrevista ao London Evening Standard, em março de 2011, que “nunca mais” estaria envolvida com o magnata, condenado por crimes sexuais, por ser contra a pedofilia. Na mesma entrevista, a duquesa afirmou que ter recebido um empréstimo de 15 mil libras (cerca de 17 mil euros) de Epstein foi um “erro terrível de julgamento”.

Jeffrey Epstein terá ligado ao porta-voz e conselheiro da Duquesa de Iorque, James Henderson, ameaçando-o de medidas legais contra Sarah Ferguson. “Lembro-me de tudo sobre aquele telefonema”, disse. “As pessoas não entendem o quão terrível Epstein era”.

Henderson descreveu a chamada como “assustadora” e mostrou-se “surpreendido que alguém tenha sido amigo” de Epstein, dada a maneira como lhe falou. “Ele disse que destruiria a família Iorque e foi bem claro. Disse que me destruía”.

O porta-voz de Sarah Ferguson descreveu, ainda, a tom de voz de Epstein, garantindo que “ele não gritou” durante o telefonema. “Tinha uma voz ao estilo de Hannibal Lecter [o serial killer canibal do filme o Silêncio dos Inocentes]. Era muito fria e calma, realmente ameaçadora e maldosa”, explica.

James Henderson contou, também, que ficou tão “abalado”, que guardou o número de telemóvel de Jeffrey Epstein, para ter a garantia de que, caso ligasse novamente, não atenderia a chamada. Henderson disse que foi a única interação que teve com o milionário.

Henderson afirmou, também, compreender as razões por trás do email enviado por Sarah Ferguson, já que Epstein ameaçou destruir a vida da duquesa e da família. “A pressão que sofreu para proteger a família deve ter sido enorme. Tenho certeza de que houve ações judiciais”, disse. O porta-voz da ex-mulher do Príncipe André recordou, ainda, que isto aconteceu “antes da vida do Duque ser arruinada, por ligações a Epstein”.

“A família e os filhos estarão sempre em primeiro lugar. Aquele telefonema foi assustador. Durou cerca de dois minutos, mas foi uma ameaça de dois minutos. Eu não lhe tinha a nada a dizer”, concluiu.

Esta semana, o email enviado por Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein, no qual considerava o magnata um “amigo firme, generoso e surpremo” e “se desculpava humildemente pelas críticas que fez em público”, foi divulgado pelo Mail on Sunday. Isto levou ao afastamento da Duquesa de Iorque da Julia’s House, uma instituição de solidariedade social focada no cuidado de crianças com doenças terminais em Dorset e Wiltshire, da qual a Duquesa de Iorque era patrona.

Sarah Ferguson foi, posteriormente, afastada de outras seis instituições de solidariedade, como a British Heart Foundation, a Children’s Literacy Charity, que se dedica à literacia, a Natasha Allergy Research Foundation, que se foca em alergias alimentares, e o Teenage Cancer Trust, do qual a duquesa era patrona há 35 anos.

Texto editado por Dulce Neto