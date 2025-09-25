A PSP está a levar a cabo uma operação de fiscalização de imigrantes em situação irregular em Arroios, no centro de Lisboa. Ao que o Observador apurou trata-se de uma ação conjunta do Comando Metropolitano de Lisboa e da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras da daquela polícia.

Os agentes iniciaram a operação pelas 9h desta quinta-feira, estando centrados na área da avenida Almirante Reis e nas imediaçoes do Mercado de Arroios.

Fonte da PSP explica que em causa está uma operação de controlo e fiscalização normal, não tendo tido origem em qualquer suspeita em concreto ou inquérito em curso.