Este artigo é da responsabilidade de Henrique Reguengo e Félix Carvalho, autores deste artigo.

O que o público não vê…

Por trás de cada decisão clínica há um bastidor silencioso: o laboratório. É ali que se confirmam diagnósticos, se ajustam terapêuticas e se evitam complicações fatais. É ali que centenas de farmacêuticos especialistas em análises clínicas trabalham 24 horas por dia, sete dias por semana, transformando amostras biológicas em respostas fiáveis, rápidas e seguras.

Estes farmacêuticos são especialistas em análises clínicas e genética humana, com formação pós-graduada exigente, que validam resultados críticos, interpretam perfis complexos e dialogam com médicos e equipas de enfermagem. Sem este trabalho, grande parte da medicina moderna ficaria às escuras.

Um país mapeado por laboratórios de proximidade

Até finais do século passado, cerca de dois terços dos laboratórios privados em Portugal eram propriedade de farmacêuticos especialistas em análises clínicas. Essa capilaridade assegurou acessibilidade real a exames laboratoriais em todo o território, até em zonas onde os cuidados de saúde dificilmente chegavam. Era uma rede de proximidade, confiança e serviço que levou a ciência até à porta de milhões de portugueses.

Com a consolidação dos grandes grupos, o panorama mudou: centralização tecnológica, concentração geográfica, novas escalas de operação. Mas o que não mudou foi o papel inestimável do farmacêutico, que continua a ser pilar da qualidade, da validação biopatológica, da decisão terapêutica suportada por evidência laboratorial e da segurança do doente.

Um laboratório não é uma fábrica de resultados: é um cérebro clínico

A imagem do laboratório como “linha de montagem” ficou no século XX. Hoje, automação e bioinformática exigem liderança técnico-científica. É aí que a formação do farmacêutico faz a diferença:

Farmacoterapia e farmacocinética: dominam o ciclo do medicamento no organismo. Essa competência é decisiva quando se personalizam terapias (Therapeutic Drug Monitoring), ajustando doses de vancomicina, antiepiléticos ou imunossupressores. Resultado: mais eficácia, menos toxicidade, internamentos mais curtos.

dominam o ciclo do medicamento no organismo. Essa competência é decisiva quando se personalizam terapias (Therapeutic Drug Monitoring), ajustando doses de vancomicina, antiepiléticos ou imunossupressores. Resultado: mais eficácia, menos toxicidade, internamentos mais curtos. Farmacogenómica: interpretar genes como CYP2C19, DPYD ou TPMT significa evitar falhas terapêuticas ou efeitos adversos graves. Os farmacêuticos traduzem a genética em decisões concretas.

interpretar genes como CYP2C19, DPYD ou TPMT significa evitar falhas terapêuticas ou efeitos adversos graves. Os farmacêuticos traduzem a genética em decisões concretas. Gestão de antibióticos: não basta identificar bactérias; importa escolher o antibiótico certo, à dose certa, pelo tempo certo. O farmacêutico une microbiologia e farmacologia, ajudando a travar infeções multirresistentes.

não basta identificar bactérias; importa escolher o antibiótico certo, à dose certa, pelo tempo certo. O farmacêutico une microbiologia e farmacologia, ajudando a travar infeções multirresistentes. Qualidade e segurança: do pré-analítico ao pós-analítico, são guardiões da rastreabilidade, validação e gestão de risco. Porque um resultado só é rápido se for certo.

“Mas porquê farmacêuticos?” – três respostas claras

Porque a pergunta clínica não acaba no papel.

Um potássio falsamente elevado pode ser apenas uma colheita mal feita. Uma troponina discretamente alterada muda de sentido se o doente correu uma maratona, tem insuficiência renal ou tomou um fármaco interferente. Detetar estas nuances exige olhar transversal e crítico – e é aqui que o farmacêutico se revela insubstituível. Porque o melhor antibiótico falha com a dose errada.

Acertar no fármaco é apenas metade da equação. É preciso acertar na dose, no intervalo, na via de administração, prevenindo interações e monitorizando níveis plasmáticos. Quem domina a ADME (absorção, distribuição, metabolismo, excreção) reduz complicações e potencia a eficácia. Porque a medicina personalizada mora no laboratório.

Da anticoagulação à oncologia, biomarcadores e genética orientam terapias. O farmacêutico é o tradutor entre resultados laboratoriais, informação clínica e farmacológica, acelerando decisões e evitando erros.

Um dia que mostra tudo

08:42 – Urgência: sépsis num idoso que não responde à terapêutica. O farmacêutico cruza dados da concentração plasmática do fármaco com função renal e sugere correções à dose de ataque.

– Urgência: sépsis num idoso que não responde à terapêutica. O farmacêutico cruza dados da concentração plasmática do fármaco com função renal e sugere correções à dose de ataque. 10:15 – Transplantado com tacrolímus subterapêutico. O ajuste posológico e nova monitorização evitam rejeição ou toxicidade.

– Transplantado com tacrolímus subterapêutico. O ajuste posológico e nova monitorização evitam rejeição ou toxicidade. 14:30 – Oncologia: mutação intermédia no gene DPYD antes de quimioterapia. Reduzir a dose previne toxicidade grave.

– Oncologia: mutação intermédia no gene DPYD antes de quimioterapia. Reduzir a dose previne toxicidade grave. 21:05 – Unidade de Cuidados Intensivos: valor de vancomicina aparentemente “terapêutico” não bate certo com a clínica. Rever o timing da colheita evita uma falsa segurança.

Nada disto aparece no telejornal. Mas é aqui que se ganham vidas e se poupam recursos ao SNS.

Portugal no mapa europeu

Em países como França, a biologie médicale é exercida por médicos e farmacêuticos. Portugal segue a mesma via: formação pós-graduada estruturada, competências reconhecidas em qualidade e habilitação para validar resultados e dirigir laboratórios. A validação biopatológica e a direção técnica são funções multiprofissionais por lei, e o papel do farmacêutico está solidamente previsto no sistema.

Ganhos para todos

Mais segurança: menos reações adversas, menos toxicidade, menos erros de colheita.

menos reações adversas, menos toxicidade, menos erros de colheita. Mais eficácia: terapias certas desde o primeiro dia, suportadas por genética e níveis plasmáticos.

terapias certas desde o primeiro dia, suportadas por genética e níveis plasmáticos. Mais eficiência: internamentos mais curtos, antibióticos usados com racionalidade, menos exames desperdiçados.

internamentos mais curtos, antibióticos usados com racionalidade, menos exames desperdiçados. Mais resiliência: equipas complementares que respondem melhor a crises e picos de procura.

O apelo que falta fazer

Se o laboratório é o cérebro da medicina moderna, os farmacêuticos são boa parte dos seus neurónios de ligação – os que transformam números em decisões terapêuticas seguras, personalizadas e custo-efetivas. Valorizar este papel não é corporativismo: é ciência, é gestão, é justiça para com o doente.

O cidadão não precisa de saber quem validou o seu resultado. Precisa, sim, de saber que por trás daquele número esteve alguém que domina medicamento, bioquímica, genética, microbiologia e qualidade em simultâneo. É isso que os farmacêuticos trazem à mesa.

Em duas linhas finais

Sem farmacêuticos no laboratório, perdemos precisão terapêutica.

Com farmacêuticos no laboratório, ganhamos tempo de vida.