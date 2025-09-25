A Ordem dos Médicos (OM) defende alterações à polémica lei da violência obstétrica, publicada em março deste ano, e está a reunir-se com os partidos representados na Assembleia da República para apresentar essas mesmas alterações. De entre as mudanças propostas pela OM está a retirada do conceito de violência obstétrica da lei, a introdução do gozo obrigatório de três dias de licença antes do parto ou a simplificação do procedimento de dispensa de amamentação.

A proposta de diploma legislativo, que a OM pretende que venha a substituir a lei atual, já foi enviada aos grupos parlamentares. A intenção, explica a Ordem dos Médicos, numa proposta de texto de substituição da lei a que o Observador teve acesso, não é revogar a lei, mas sim “alargar e reforçar o seu âmbito e efetividade”. Desta forma, a OM quer retirar da letra da lei o conceito de violência obstétrica, substituindo-o por “referência às experiências negativas vivenciadas no parto”.

“É um conceito que não é adequado. As várias organizações científicas (nomeadamente as europeias) e a Organização Mundial da Saúde não o reconhecem”, diz ao Observador a obstetra Inês Nunes, responsável pelo grupo de trabalho constituído pela OM para apreciar a lei 33/2025. A médica explica que o conceito “surgiu na América do Sul no início do século num contexto diferente, mais político”, e alerta para o impacto negativo que a utilização desse conceito na lei teve nos últimos meses, nomeadamente junto dos obstetras e na relação médico-doente.

Lei aprovada em março provocou conflito entre médico e grávidas e “clima de suspeição”

“A lei teve um impacto negativo porque provocou mal estar nos obstetras, criou estigma nos obstetras. Dá ideia de que não queremos o melhor para mulheres e recém-nascidos, o que é falso. Houve várias situações de conflito entre grávidas e obstetras, pelo clima de suspeição“, diz a médica, que dirige a Unidade de gestão da mulher, da criança e do adolescente da Unidade Local de Saúde Gaia/Espinho. “No meu serviço, houve duas pessoas que faziam urgência (e já não tinham de fazer, devido à idade) e isto foi a gota de água para terem deixado de fazer urgência”, detalha Inês Nunes, sublinhando que, numa altura em que o SNS vive uma “crise enorme de obstetras”, a lei “tem comprometido a segurança das grávidas”.

Neste âmbito, a entidade, liderada por Carlos Cortes, propõe também o “reconhecimento legal do elenco das práticas não justificadas no parto“, nomeadamente a episiotomia, mas não só. Na lista incluem-se a cesariana sem indicação clínica, algaliação sem necessidade, número excessivos de exames vaginais, limitação da mobilidade da grávida e da sua posição no parto e recusa de analgesia, o cateterismo urinário ou a manobra de Kristeller, entre outros procedimentos que a OM considera que podem violar a legis artis médica. Entre as boas práticas clínicas que podem ser oferecidas contam-se as diversas formas de analgesia do parto, o contacto pele-a-pele após o parto, e a amamentação precoce.

“É nosso dever ético e moral garantir que nenhuma mulher se sinta desamparada durante a gravidez, o parto ou o pós-parto”, diz o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, reconhecendo que “os relatos de experiências negativas no trabalho de parto devem motivar uma profunda reflexão por todos os profissionais”. Carlos Cortes considera “mais do que compreensível que as mulheres que foram submetidas a experiências negativas durante este momento tão importante das suas vidas se sintam maltratadas”.

Nesse sentido, e reconhecendo também a existência de experiências negativas, a obstetra Inês Nunes considera que é necessário “preservar o direito de melhores cuidados na gravidez e no parto, com cuidados de saúde empáticos que respeitam a dignidade da mulher”.

Para recolher dados e acompanhar as experiências negativas no parto, a OM propõe a criação do Conselho Nacional pela Proteção da Gravidez e dos Cuidados Perinatais, integrando associações representantes das associações de defesa dos direitos na gravidez e no parto, a Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros, a DGS, representantes do Governo e da Assembleia da República. A OM sublinha que o tratamento desrespeitoso durante o trabalho de parto por parte dos profissionais de saúde, nomeadamente o “esforço reduzido para transmitir um sentimento de segurança e tranquilidade às grávidas”, desrespeito pela privacidade, a exposição física desrespeitosa, os comentários críticos e discriminatórios, a atitude agressiva, o abuso verbal emocional ou físico podem constituir crime.

“Há muitas situações que são importantes identificar e sanar e não existe atualmente registo destas experiências negativas, nem monitorização de incumprimento das legis artis”, admite Inês Nunes, uma realidade que pode mudar com a criação do conselho proposto pela OM.

No que diz respeito à saúde mental, a OM quer instituir na lei o direito ao acompanhamento em saúde mental das mulheres “após experiências negativas na gravidez ou no parto”.

Ordem dos Médicos quer alargar direitos de grávidas e pais durante gravidez e simplificar dispensa para amamentação

Relativamente aos direitos das mulheres e dos pais durante o período da gravidez, a OM propõe várias alterações. Desde logo, a introdução do gozo obrigatório de três dias de licença antes do parto “quando a sua data decorrer de estipulação médica”, leia-se, para os partos programados. Por outro lado, segundo a proposta de alteração à lei, o pai passa a ter o direito de acompanhar a grávida nas consultas pré-natais sem o atual limite de três dispensas.

Ainda no âmbito laboral, a OM quer a revogação da “preferência legal de horário, fora do horário laboral, para as consultas pré-natais”, eliminando essa limitação. Propõe ainda a “proibição de o empregador utilizar a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, em regimes de horários com mais carga, trabalho suplementar e trabalho noturno”.

No que diz respeito à amamentação — um tema muito discutido no espaço público nos últimos meses devido às alterações propostas pelo Governo à lei do trabalho —, a OM propõe aos partidos a simplificação do procedimento de dispensa de amamentação, “passando a bastar uma declaração sob compromisso de honra, quando aquela se prolongar para além do segundo ano de vida do filho”.