A requalificação do Pavilhão Municipal de Desportos de Vila Nova de Cerveira foi concluída após um investimento de 500 mil euros, cofinanciados por fundos europeus, revelou esta quinta-feira a autarquia.

Em comunicado, aquele município do distrito de Viana do Castelo explica que o espaço renovado “vai acolher treinos e jogos das equipas locais Cerveira Futsal e Grupo Desportivo e Recreativo de Gondarém, além de servir de palco às atividades de educação física e desporto escolar”.

A autarquia diz estar em causa devolver “um equipamento desportivo moderno, seguro e funcional, preparado para responder às atuais e futuras exigências da prática desportiva”.

Construído na década de 1970, o pavilhão mantinha a cobertura original em fibrocimento, apresentava fachadas deterioradas e pavimento em más condições, obrigando a “uma intervenção estrutural urgente”.

A obra arrancou em junho e representou um investimento global de quase 500 mil euros, dos quais 255 mil euros foram cofinanciados pelo Programa Operacional Regional do Norte 2030, através do fundo FEDER.