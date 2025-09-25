O presidente da Câmara de Paredes, distrito do Porto, negou esta quarta-feira existir “qualquer incompatibilidade” do cargo que ocupa com negócios imobiliários, sublinhando que “é apenas sócio, não gerente” da sociedade que comprou dois imóveis.
“Não há qualquer incompatibilidade, Alexandre Almeida é apenas sócio da empresa, não é o gerente, como tal, não há qualquer interferência com as decisões que toma na autarquia”, lê-se na resposta enviada à agência Lusa pelo município liderado pelo autarca e recandidato do PS às eleições autárquicas de 12 de outubro.
A revista Sábado noticia que os negócios imobiliários de Alexandre Almeida estão sob suspeita, nomeadamente a compra de dois apartamentos (T3) por 206 mil euros, e a venda de um deles, no mesmo dia, por 222.500 euros. Segundo a revista, o autarca mantém-se, desde 2013, como sócio de uma empresa imobiliária, a Didalma, constituída com a sua ex-mulher, a qual passou de 123 euros de resultados líquidos em 2022 para cerca de 200 mil euros em 2024, registando 460 mil euros em vendas e prestações de serviços.
O município de Paredes refere ainda que “não é verdade que os apartamentos tenham sido comprados e vendidos no mesmo dia”, acrescentando que “os dois apartamentos foram comprados por contrato promessa de compra e venda” em 13 de janeiro de 2020, “quando o edifício estava em construção, ao valor de mercado da altura”.
Segundo a câmara, os dois apartamentos “foram depois vendidos, concluída a construção, em 2024, ao preço de mercado”, defendendo que, “se fossem comercializados, hoje, teriam valorizado e poderiam ser vendidos pelo valor de mercado superior a 250 mil euros”.
Na resposta à Sábado, Alexandre Almeida disse que ambos os imóveis foram “comprados por contrato promessa de compra e venda (CPCV)” em 13 de janeiro de 2020, ainda “o edifício estava em construção”. Nesta data, já Alexandre Almeida era presidente do município (foi eleito pela primeira vez em 2017) e o promotor imobiliário estava dependente de decisões camarárias.
O CPCV refere que o projeto de arquitetura do empreendimento ainda aguardava aprovação municipal, enquanto um relatório da própria autarquia — relativo à 2.ª revisão do Plano Diretor Municipal – indica que o processo camarário, identificado pelo número 179/19LI, teve alvará emitido a 11 de novembro de 2020.
Na sequência da notícia da Sábado, as concelhias do PSD e do CDS-PP de Paredes pediram a demissão imediata do presidente do município e recandidato do PS nas eleições autárquicas “por negócios imobiliários milionários” de Alexandre Almeida.
“Na Sábado, conta-se que num só dia Alexandre Almeida ganhou mais de 100 mil euros com a compra e venda do mesmo apartamento, o que ficou registado em notário. Pior, que o autarca comprou o apartamento em causa ao construtor ainda antes de a obra estar licenciada, o que dependia de si e do seu executivo, ganhando, depois, com a mais-valia milionária”, apontam as comissões políticas concelhias do PSD e do CDS-PP de Paredes.
Coligação PSD e CDS-PP pede demissão imediata do presidente da Câmara de Paredes. Só num dia ganhou mais de 100 mil euros com compra de casa
Os dois partidos lembram, em comunicado, que, “ao longo dos últimos anos, têm vindo a fazer notar a opacidade [de] como o atual Plano Diretor Municipal (PDM) foi revisto e como isso favoreceu uns em detrimento de outros”.
“Alexandre Almeida, já depois de ter tomado posse, atuou no ramo imobiliário, abriu empresas no setor da contabilidade e não só passou a transacionar imóveis em valores milionários, como obteve mais-valias escandalosas”, acusa a coligação PSD/CDS-PP.
Face à posição assumida pela coligação PSD-CDS-PP, a Câmara de Paredes lembra que “a transação imobiliária realizou-se em 2024”.
“A candidatura do PSD/CDS só agora abordou o assunto para levantar suspeitas na campanha eleitoral. Só se percebe isso, porque há eleições autárquicas e querem passar uma ideia completamente falsa da realidade”, acusa o município liderado por Alexandre Almeida.