A quase duas semanas das eleições autárquicas, Manuel Pizarro e Pedro Duarte não descolam na frente. O socialista continua em empate técnico com o candidato social-democrata na última sondagem do ICS/ISCTE para o Expresso e a SIC — estão separados por três pontos percentuais, dentro da margem de erro de 3,5%.

Pizarro conta com 28% de intenção direta e, depois do cálculo da distribuição de indecisos, 37% na projeção final da sondagem. Já Pedro Duarte, que lidera uma coligação PSD/CDS/IL, está à mesma distância com e sem indecisos: 25% na intenção, 34% com os indecisos.

Ainda assim, aumentou (ainda que por pouco) o que os separa, quando comparado com a sondagem do mesmo instituto em julho — Pizarro está à frente de Duarte por mais um ponto percentual que há dois meses. A percentagem dos indecisos subiu também e por dois pontos percentuais, passando de 13% para 15% nesta sondagem.

E são estes mesmos dois pontos percentuais que o candidato do Chega, Miguel Côrte-Real, perdeu face a julho, tendo agora 8% nas intenções e 10% na projeção da sondagem. Segue-se, muito atrás, a candidata da CDU, Diana Ferreira, que subiu ainda assim para quarto lugar, com 3% nas intenções e 4% nas projeções.

A comunista ultrapassou o atual vice-presidente de Rui Moreira, Filipe Araújo, que concorre como independente apoiado pelo PAN e sofreu uma queda semelhante ao candidato do Chega, descendo dois pontos percentuais face a julho e contando agora com 2% nas intenções e 3% nas projeções.

Araújo passa também a estar empatado com duas forças da esquerda: Hélder Sousa, do Livre, e Sérgio Aires, do Bloco de Esquerda, que têm os mesmos resultados em ambos os índices que o independente. Em último, com 1% nas intenções e 2% nas projeções, está Nuno Cardoso, candidato independente que já foi presidente da Câmara entre 1999 e 2002 e foi o último socialista, até agora, a governar o Porto.