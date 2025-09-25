Dois sismos com magnitude superior a 6 ocorreram na noite de quarta-feira no oeste da Venezuela, informou o Instituto de Estudos Geológicos dos Estados Unidos (USGS), e foram sentidos na capital do país, Caracas.

O primeiro sismo, de magnitude 6,2, atingiu o noroeste da Venezuela esta quarta-feira. O terramoto foi detetado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, adiantando que o epicentro ocorreu em terra, a 24 quilómetros a nordeste da comunidade de Mene Grande, uma localidade petrolífera, no estado de Zulia.

Segundo esta agência norte-americana, o sismo teve uma profundidade de 8 quilómetros, adianta a Associated Press.

O ministro venezuelano do Interior, Diosdado Cabello, que citou dados da Fundação Venezuelana de Investigações Científicas e Sismológicas (Funvisis), disse que “o terramoto teve uma magnitude de 5,4, mas não causou danos estruturais significativos”.

“O facto de não ter havido danos estruturais significativos com um terramoto de magnitude 5,4, que é considerável, deve-se à qualidade das construções na Venezuela”, acrescentou.

O sismo foi registado pelas 18h21 horas de Caracas (22h21 horas em Lisboa) e, segundo a imprensa local, foi sentido no Distrito Capital e nos estados de Zúlia, Lara, Yaracuy, Portuguesa, Carabobo, Táchira e Trujillo.

O serviço geológico da vizinha Colômbia registou este primeiro sismo, atribuindo uma magnitude de 6,1 e referindo-se a um “evento sísmico internacional”, uma vez que o abalo também foi sentido na Colômbia e em algumas ilhas das Caraíbas.

Segundo a AP, muitos edifícios residenciais e comerciais foram evacuados nas áreas próximas à fronteira, mas não foram, para já, relatados danos materiais em nenhum dos dois países. A mesma agência adianta que a televisão estatal venezuelana não interrompeu a sua programação quer durante, quer após os sismos.

Segundo sismo foi sentido intensamente no centro de Caracas

Um segundo abalo de magnitude 6,3 ocorreu a 4 quilómetros do primeiro, às 23h51 (03h51 TGM de quinta-feira), segundo o USGS, e foi sentido em Caracas, onde os edifícios tremeram, levando muitos moradores a abandonarem as casas. Este sismo foi igualmente sentido em todo o leste da Colômbia, até à capital, Bogotá.

A Venezuela, onde vive uma das maiores comunidades portuguesas em todo o mundo, com cerca de 80% da população do país a viver em áreas de alto risco sísmico, não registava um sismo com, pelo menos, esta intensidade desde o de Cariaco, em 1997, que causou 73 mortos. Em 1967, um terramoto em Caracas causou 283 mortos, segundo a Funvisis.

Vários portugueses disseram telefonicamente à Agência Lusa que o segundo sismo se sentiu intensamente no centro de Caracas e que durou vários minutos.

“Fiquei nervosa, preocupada. Estava no computador e senti que a mesa estremecia e que as portas e os vidros das janelas vibraram. Apaguei o televisor e desci rápido pelas escadas, do 7.º andar até ao rés do chão. Enquanto descia, várias pessoas abriam as portas e cães ladravam constantemente”, explicou uma portuguesa.

Residente em La Candelaria, Maria Severim, disse que vive na Venezuela há mais de 40 anos e que sentiu vários sismos, mas que este percebeu que era “mais forte e longo”.

Mene Grande fica na costa oriental do Lago Maracaibo, uma área importante para a indústria petrolífera do país. A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo.

Vice-Presidente da Venezuela revela a ocorrência de dez sismos nas últimas sete horas

O vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou esta quinta-feira que foram mobilizadas forças de segurança em todo o país após o registo de 10 sismos e 21 réplicas nas últimas sete horas.

“Felizmente, não foram registadas perdas humanas, mas o Presidente Nicolás Maduro, em resposta a esta série de tremores de terra, mobilizou o sistema de proteção civil em todo o país”, anunciou Rodriguez em declarações pelo telefone ao canal estatal de televisão Venezolana de Televisión (VTV).

O vice-presidente indicou que também foram mobilizados funcionários dos órgãos de segurança cidadã e da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

“Ocorreram sismos de magnitude entre 6,3 e 4,0. No total, tivemos 21 réplicas e 10 sismos”, disse Rodríguez, acrescentando que se encontra “ativa uma falha tectónica no oeste do país”.