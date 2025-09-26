A professora Sandra Lemos é a escolha da CDU (PCP/PEV) para concorrer à presidência da Câmara Municipal de Oeiras nas eleições autárquicas, assumindo-se como a “verdadeira alternativa política” no concelho, disse esta sexta-feira a candidata à agência Lusa.

“Oeiras precisa de ultrapassar as desigualdades crescentes, devido a um modelo político que privilegia o lucro imobiliário. A nossa candidatura pretende garantir a justiça social, a habitação, a valorização da economia local, o equilíbrio territorial e ambiental, entre muitas outras situações”, afirmou a candidata de 51 anos.

Relativamente à habitação, uma das principais prioridades da CDU, Sandra Lemos considerou que o setor se encontra “particularmente agravado em Oeiras pela especulação imobiliária”, defendendo medidas que contribuam para o aumento da oferta de habitações.

Entre as medidas propostas está o reforço do parque público municipal, para arrendamento com rendas controladas, bem como o apoio a cooperativas de habitação de jovens e idosos, com modelos autogeridos.

“Temos de contrariar a entrega de terrenos públicos a interesses privados, como tem vindo a acontecer, estabelecendo cotas de cedência para habitação pública acessível em todas as operações urbanísticas de relevo. Limitar a construção de luxo e ter consciência ambiental” apontou.

Já na área da mobilidade, Sandra Lemos defendeu a melhoria do serviço de transportes públicos, com o aumento da frequência, o reforço do serviço noturno e a criação de ligações entre freguesias.

“Defendemos ainda o estacionamento regulado que sirva os residentes, com medidas sociais, como, por exemplo, a gratuitidade para detentores de passe navegante”, acrescentou.

A candidata criticou também a distribuição desigual dos investimentos municipais, considerando que “estão mais concentrados junto ao litoral, em detrimento das freguesias mais afastadas”.

Sobre a corrida eleitoral, Sandra Lemos admitiu que “será uma batalha difícil, tendo em conta que o atual presidente, Isaltino Morais, já preside o município há muitos anos“.

“Nós não desistimos. Vamos continuar a lutar para que este projeto sirva o concelho de Oeiras”, salientou.

Além da candidatura de Sandra Lemos, foram também anunciadas as candidaturas à presidência de Oeiras, no distrito de Lisboa, de Isaltino Morais (IN-OV), Ana Sofia Antunes (PS), Bruno Mourão Martins (IL), Pedro Frazão (Chega), Carla Castelo (Livre/BE/Volt) e Miguel Peixoto Parente, pela coligação “Compromisso com Oeiras”.

O atual executivo de Oeiras é formado pelo IN-OV, com oito mandatos, o PS e PSD, com um cada, e a vereadora independente Carla Castelo indicada pela coligação Evoluir Oeiras (BE/Livre/Volt).

As eleições autárquicas vão decorrer em 12 de outubro.