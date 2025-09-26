O candidato da coligação Juntos Somos Coimbra defendeu esta sexta-feira a expansão futura do metrobus — autocarro articulado em via dedicada —, ideia que recebeu o apoio de Luís Montenegro, que experimentou esta sexta-feira aquele serviço, ainda a operar de forma preliminar.

O primeiro-ministro, que esteve em Coimbra na condição de presidente do PSD, experimentou esta sexta-feira o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), no percurso entre o Vale das Flores e a Portagem, com o atual presidente da Câmara e recandidato, José Manuel Silva, ao seu lado, que foi explicando o sistema, as suas vantagens e o seu acolhimento por parte da população, numa altura em que o serviço ainda não vai até à Lousã e Miranda do Corvo.

Aos jornalistas, o líder social-democrata disse que encontrou um “meio de transporte que é rápido”, com via dedicada, com frequências curtas e que é uma forma alternativa “à utilização dos carros”.

“Nos próximos anos, aquilo que se pretende é que possa haver a expansão, que aproxime ainda mais zonas da cidade e da região”, afirmou Luís Montenegro, acreditando que o SMM, além dos impactos ambientais, terá um contributo para “uma economia também mais pujante”.

O projeto do SMM foi lançado ainda no Governo de António Costa (PS) e quando o executivo municipal era liderado por Manuel Machado (também PS).

Depois da viagem nos autocarros elétricos articulados do SMM, Luís Montenegro e comitiva do Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/NC/PPM/MPT/V) fez uma espécie de arruada improvisada pela Baixa de Coimbra.

Em declarações aos jornalistas, José Manuel Silva vincou que o próximo mandato será para “pôr o metro a funcionar em todas as linhas urbanas”, mas também “começar a desenhar — e já está previsto no Plano Ferroviário Nacional — a extensão a Cantanhede e a Condeixa-a-Nova”.

Para o recandidato, a expansão à margem esquerda e zona norte do concelho (e ligações a municípios vizinhos) tem de ser feita “para ontem” para que o serviço seja “verdadeiramente um sistema metropolitano de transportes”.

Questionado sobre a posição da candidata da coligação liderada pelo PS que defendeu que o traçado urbano em Coimbra não deveria estar a funcionar enquanto não fosse possível a ligação suburbana, José Manuel Silva disse que essa “é uma posição absolutamente incompreensível” que prejudicaria “os munícipes de Coimbra propositadamente”.

O autarca afirmou “que não faz sentido nenhum” atrasar “a entrada em funcionamento do troço urbano, quando ele estava pronto para entrar em funcionamento”.

“Como vemos, já está a servir diariamente milhares de pessoas que o usam como transporte para o trabalho e que já está a reduzir o tráfego na cidade no seu trajeto”, vincou, não compreendendo que “uma candidata à Câmara de Coimbra queira prejudicar as pessoas de Coimbra”.

Além de José Manuel Silva, são candidatos a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra (PS/L/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU (coligação PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.

As eleições autárquicas realizam-se em 12 de outubro.