O candidato do PS à Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, garantiu esta sexta-feira que não haverá regadio ao Sul da Gardunha com a água da Marateca e recusou vergar-se a interesses que não sejam os “da nossa terra”.

“Muitas vezes ao longo do mandato ouvimos dizer que os autarcas do PS não fizeram. Não fizemos. Não fizemos a vontade a alguns que queriam tirar água a Castelo Branco para realizar o regadio [ao sul da Gardunha] que punha em causa não só o abastecimento a Castelo Branco, como a Idanha-a-Nova e a Vila Velha de Ródão que recebem também água da barragem da Marateca”.

O atual presidente da Câmara de Castelo Branco falava no centro cívico, durante a apresentação oficial da sua recandidatura, que contou com a presença do secretário-geral socialista, José Luís Carneiro.

“Não nos vergamos a interesses ou a objetivos que não são os objetivos que contribuem para o nosso desenvolvimento. Connosco não haverá regadio ao sul da Gardunha com a água da Marateca”, garantiu o autarca.

Leopoldo Rodrigues realçou também aquilo que considera ser os “problemas que criaram a Castelo Branco”.

“Fomos nós, o executivo da Câmara Municipal e a administração dos Serviços Municipalizados que tivemos que agarrar uma divida que a Câmara Municipal tinha para com a Águas de Portugal e pagamos 150 milhões de euros que devíamos e que envergonham Castelo Branco e os albicastrenses. Somos gente de paz, somos gente de confiança e somos gente séria que trabalha para o futuro das nossas terras”, sustentou.

O autarca respondia assim desta forma às críticas que têm sido feitas à gestão do seu primeiro mandato à frente do município de Castelo Branco.

Segundo o autarca está a fazer tudo aquilo que prometeu em 2021 e sublinha que “não é possível fazer tudo de um dia para o outro”.

“O projeto que apresentámos [em 2021] não se esgota num mandato. É um projeto de médio/longo prazo, tal é a sua dimensão e a sua importância para Castelo branco e para o seu desenvolvimento”, disse.

Leopoldo Rodrigues lamentou que aqueles que dizem hoje que o seu executivo não fez algumas coisas são os mesmos que tiveram oportunidade de fazer e de realizar e foram incapazes de concretizar aquilo que hoje estamos a fazer”, frisou.

O candidato socialista fez então uma breve resenha da obra que fez ao longo dos últimos quatro anos, desde a educação, à saúde, ambiente, economia e habitação. “Devolvemos aos albicastrenses cerca de seis milhões de euros ao longo do mandato”, disse.

Para o autarca, Castelo Branco é uma cidade que se deve orgulhar de si: “Mesquinhar Castelo Branco para atingir o presidente da Câmara Municipal é não olhar para um projeto de desenvolvimento, é não olhar para as nossas terras e utilizar tudo na tentativa de ganhar as próximas eleições”.

Leopoldo Rodrigues frisou que não se revê neste tipo de estratégia e não concorda com esta postura. “Defendemos em todo o lado aquilo que é nosso, as nossas gentes e a forma como essas gentes trabalham e nos projetam enquanto um grande concelho e uma capital de distrito. Ao denegrir Castelo Branco estão a denegrir os albicastrenses e estão a ofender a nossa honra, o nosso orgulho em sermos parte desta comunidade” sublinhou.

O autarca disse que a pensar no futuro, “estamos a preparar uma nova área de localização empresarial” junto do aeródromo municipal de Castelo Branco.

Em relação à habitação, disse que quando chegou à Câmara Municipal encontrou zero projetos. “Encontrámos uma secretária vazia, vazia de projetos, vazia de ideias e uma secretária vazia de estratégia. Tivemos que começar do zero”, concluiu.

Carneiro diz que Leopoldo Rodrigues é de confiança

O secretário-geral do PS enalteceu as características de Leopoldo Rodrigues pela sua simplicidade e sentido de serviço público.

“Esta é uma candidatura que se faz em defesa do bom nome, prestígio e estatuto desta importante capital de distrito Castelo Branco. Não é uma candidatura contra ninguém, não é uma candidatura do revanchismo. É uma candidatura pela afirmação de Castelo Branco”, afirmou José Luís Carneiro.

Segundo José Luís Carneiro, o candidato do PS tem uma marca muito pessoal e uma característica que deve conservar no futuro: “A sua simplicidade na forma como está com todos com proximidade e com sentido de serviço público”.

Estas características, segundo Carneiro, fazem de Leopoldo Rodrigues “um presidente de confiança” que sabe responder às necessidades das populações. “Sei bem das obras que o Leopoldo tem vindo a realizar neste concelho. Novas escolas, novos jardins de infância. Nunca pensei que ele fosse capaz de trazer até Castelo Branco, o oceano. Porque aquilo que estamos aqui a ver hoje é um oceano de gente, de esperança e de confiança no futuro”, disse.

O secretário-geral socialista considerou o poder local democrático, o mais importante poder da democracia. “É aqui que o poder local democrático faz o compromisso fundamental de Abril”, sustentou.

“Não compreendo como é que alguns procuram criar tantas dificuldades a um presidente de Câmara que quer criar uma unidade hoteleira que corresponda às aspirações deste concelho. Como é que é possível que alguém que daqui seja, queira criar obstáculos a esse objetivo de desenvolvimento, de criação de emprego e de prestígio que também serve este concelho e a região”, sustentou.

José Luís Carneiro incentivou o atual presidente do município de Castelo Branco a nunca desistir, por mais difíceis que sejam os obstáculos. “Caro Leopoldo não desistas por maiores constrangimentos que te coloquem. Hoje o projeto que lideras já não é só o projeto do PS, porque tens mostrado que és um presidente para todos os albicastrenses. É essa a marca dos autarcas do PS”, sustentou.

Segundo o líder socialista, os autarcas do seu partido, depois de serem eleitos, “servem o interesse público, servem todos os cidadãos independentemente das suas opções políticas”.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PS obteve três mandatos, os mesmos que o movimento Sempre, liderado pelo ex-presidente do município, Luís Correia, e o PSD elegeu um vereador, João Belém, a quem o partido retirou a confiança política.

Para além do PS, já anunciaram a candidatura à Câmara de Castelo Branco, município liderado há 28 anos pelos socialistas, o anterior presidente do município José Augusto Alves pela coligação PSD-CDS-PP e apoiado pelo movimento independente Sempre, a coligação Esquerda Livre formada por independentes e apoiada por coligação dos partidos Livre e Bloco de Esquerda e que é liderada por Mário Camões.

O Chega tem como cabeça de lista o deputado João Ribeiro, a CDU, coligação que junta o PCP e Os Verdes, escolheu para cabeça de lista Carlos Canhoto e José Henriques é a escolha da Iniciativa Liberal (IL). As eleições autárquicas realizam-se em 12 de outubro.