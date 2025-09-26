A campanha do Livre para as eleições autárquicas vai percorrer 25 concelhos do país, num total de nove distritos, com o partido a apostar mais em Lisboa, Porto, Sintra e Almada.

De acordo com o programa divulgado pelo partido, a caravana do Livre vai contar com os dois porta-vozes no terreno, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, que por vezes vão estar em locais diferentes no mesmo dia.

Lisboa, Porto e Sintra, três grandes apostas do partido nestas eleições autárquicas, serão concelhos onde tanto Rui Tavares como Isabel Mendes Lopes vão estar, em dias diferentes, maximizando a campanha nestes locais.

Nos casos de Lisboa e Sintra, o Livre integra duas alianças à esquerda: apoia Alexandra Leitão na coligação “Viver Lisboa” com PS, BE e PAN, e junta-se aos socialistas sintrenses no apoio a Ana Mendes Godinho.

Já no caso do Porto, o partido apostou no dirigente Hélder Sousa e avança sozinho.

Almada é um concelho onde Rui Tavares estará mais do que uma vez, autarquia na qual o Livre se candidata em coligação com o Bloco de Esquerda (BE).

Rui Tavares arranca a volta oficial a 30 de setembro em Lagos e Silves, distrito de Faro, e termina em Matosinhos e no Porto, ao passo que Isabel Mendes Lopes estará no mesmo dia a terminar o périplo em Lisboa e Sintra.

No total, a volta do Livre passará por 12 concelhos nos quais o partido se candidata sozinho, como é o caso de Lagos, Setúbal, Caldas da Rainha, Aveiro, Santa Maria da Feira, Faro, Amadora, Porto, Braga, Barcelos, Vila Franca de Xira e Matosinhos.

A caravana passará ainda por concelhos como Silves, Seixal, Almada, Castelo Branco, Coimbra, Loures, Albufeira, Gaia, Figueira da Foz, Leiria e Oeiras.

Caberá a Isabel Mendes Lopes arrancar a pré-campanha este fim de semana em Rio Maior, distrito de Santarém.

Este ano, segundo fonte oficial do partido adiantou à Lusa, de um total de cinquenta candidaturas, o Livre conta com 25 coligações à esquerda.

Nenhum dos deputados na Assembleia da República será candidato autárquico.

Nas eleições autárquicas de 2021, o Livre conquistou oito eleitos locais, que mantém até hoje: um vereador em Lisboa (Rui Tavares), um deputado municipal em Lisboa (Isabel Mendes Lopes), Oeiras, Felgueiras e Vila Real de Santo António e três membros nas assembleias de freguesia de Penha de França, Lumiar e Carnaxide e Queijas.