O candidato do PS à Câmara do Porto, Manuel Pizarro, desvalorizou esta sexta-feira existirem candidatos das suas listas entre os proponentes da candidatura independente de Filipe Araújo, classificando o caso como um “não assunto”.

“Com total franqueza, isso parece-me um não assunto”, declarou Manuel Pizarro esta sexta-feira à Lusa, que admitiu também que se lhe tivessem perguntado pela sua opinião “teria recomendado que não o fizessem”.

Em causa está uma notícia do Observador, que dá conta que há candidatos nas listas do PS que estão entre os proponentes da candidatura independente de Filipe Araújo, nomeadamente Julieta Sampaio, Paula Roseira, Andreia Dias e Hugo Girão.

À margem de uma visita ao Regimentos dos Sapadores Bombeiros, no Centro de Gestão Integrada no Porto, Manuel Pizarro partilhou que não vai confrontar quem decidiu subscrever a candidatura independente de Filipe Araújo, pois acredita que o fizeram “motivados pela ideia de liberdade e de tolerância que é central à cidade do Porto e pela ideia de propiciar um combate eleitoral mais plural”

“Associar isto a qualquer coisa entre o PS e uma candidatura independente parece-me bastante ridículo. Quanto mais não seja, pela comparação dos números: quatro candidatos, quatro assinaturas”, declarou.

Questionado nesta sexta-feira no debate da Rádio Observador entre alguns dos candidatos ao Porto, Filipe Araújo não respondeu se sabia da existência de candidatos do PS entre os seus proponentes e garantiu que só sabia que houve “15 mil assinaturas de portuenses que decidiram que o movimento independente se deveria apresentar a eleições”, a quem agradeceu.

Sobre as acusações de estar a ser uma “bengala” do Partido Socialista, Filipe Araújo afirmou que “a única bengala” que conhece é a sua que guardou do seu ano de finalista universitário.

“Nós somos livres e independentes”, garantiu Filipe Araújo, que acusou a candidatura do PSD de lhe ter endereçado “várias vezes” convites para ser o número dois.

Contactada pela Lusa, a candidatura do independente não quis acrescentar nada a essas declarações.

Esta sexta-feira, as concelhias do PSD e CDS-PP do Porto apelaram à intervenção das instâncias judiciais e da Comissão Nacional de Eleições, perante uma situação que dizem ser ilegal.

“A Lei Eleitoral Autárquica e a CNE são claras: ‘um cidadão não pode ser proponente de uma lista e simultaneamente candidato noutra lista ao mesmo órgão'”, indicou o PSD.

Para os sociais-democratas, há, por isso, uma afronta aos portuenses e um desrespeito pela cidade do Porto, numa tentativa clara de enganar os munícipes e de comprometer a transparência que a cidade merece.

Os sociais-democratas entendem existir um conluio entre Pizarro e Filipe Araújo, e acusam o candidato do PS de “tentar enganar os portuenses com [a] promoção ilegal de [uma] candidatura pseudo-independente”.

Concorrem à Câmara do Porto Manuel Pizarro (PS), Diana Ferreira (CDU — coligação PCP/PEV), Nuno Cardoso (Porto Primeiro — coligação NC/PPM), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS-PP/IL), Sérgio Aires (BE), o atual vice-presidente Filipe Araújo (Fazer à Porto — independente), Guilherme Alexandre Jorge (Volt), Hélder Sousa (Livre), Miguel Corte-Real (Chega), Frederico Duarte Carvalho (ADN), Maria Amélia Costa (PTP) e Luís Tinoco Azevedo (PLS).

O atual executivo é composto por uma maioria de seis eleitos do movimento de Rui Moreira e uma vereadora independente, sendo os restantes dois eleitos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas realizam-se a 12 de outubro.