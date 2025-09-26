A Câmara de Braga vai instalar 133 câmaras de videovigilância em zonas estratégicas da cidade, designadamente bares da Universidade do Minho, centro histórico/pedonal e parques do Picoto, Ponte e Camélias, foi esta quinta-feira anunciado.

Numa primeira fase, em 2026, serão instaladas 82 câmaras, num investimento estimado em 1,7 milhões de euros.

Segundo o município, esta primeira fase representa o maior investimento, tanto pelo número de câmaras a instalar como pelas necessidades de infraestrutura, nomeadamente servidores, sala de controlo e software de análise.

Em 2027, serão instaladas mais 33 câmaras em locais com conduta e em 2028 as últimas 18.

Na sexta-feira, em reunião do executivo, será votado um protocolo entre a Câmara e a PSP para a instalação do sistema de videovigilância.

O município assegura o financiamento, aquisição, instalação e manutenção do sistema, cabendo à PSP assegurar a operação e monitorização no seu Centro de Comando e Controlo.

“Esta proposta representa um compromisso inequívoco do município de Braga com a segurança, a inovação e a qualidade de vida, colocando os interesses dos cidadãos no centro da ação municipal”, lê-se na proposta que vai ser votada.

O sistema será objeto de parecer prévio obrigatório da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), a apresentar pelo Ministério da Administração Interna, na qualidade de responsável pelo tratamento de dados.

Reforçar a proteção de pessoas e bens, prevenir e reduzir a criminalidade em locais de maior risco, apoiar a atuação policial permitindo-lhe uma resposta mais célere e eficaz, e contribuir para a preservação do património histórico e cultural e para a proteção dos espaços de lazer são os objetivos.