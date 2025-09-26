A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal suspeito do sequestro e roubo violento de um homem em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, informou esta quinta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que os detidos, um homem e uma mulher, de 25 e 28 anos, estão “fortemente indiciados pela prática dos crimes de roubo agravado, sequestro e ofensa à integridade física qualificada“, ocorridos na madrugada do passado dia 31 de agosto, em Santa Maria da Feira.

“Da investigação desenvolvida, apurou-se que, depois de terem entrado na habitação da vítima, um homem de 36 anos, os suspeitos agrediram-na e amarraram-na a uma cadeira, ameaçando-a com recurso a uma arma de fogo“, refere a mesma nota.

Ainda segundo a Judiciária, a vítima esteve durante cerca de duas horas naquelas condições, enquanto os detidos percorriam as várias dependências da habitação, apoderando-se de diversos objetos avaliados em milhares de euros.

A PJ refere ainda que em data posterior, os suspeitos contactaram a vítima, através das redes sociais, dirigindo-lhe insultos e ameaças com o propósito de que não denunciasse o sucedido junto das autoridades.

Os detidos vão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.