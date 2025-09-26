O médico e antigo deputado regional do PSD Luís Maurício foi nomeado esta sexta-feira presidente da comissão que vai analisar o plano funcional destinado à reestruturação do Hospital de Ponta Delgada, alvo de um incêndio em 2024.

De acordo com um despacho publicado em Jornal Oficial, o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) nomeia o reumatologista Luís Maurício para presidir à comissão de análise que vai ter a missão de “proceder à discussão e ponderação do programa funcional apresentado pela administração do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) de Ponta Delgada”.

Aquela comissão vai integrar, também, a presidente e diretora clínica do HDES, Paula Macedo, o enfermeiro-diretor Pedro Brázio, representantes das secretarias regionais das Infraestruturas e Finanças e um membro da direção regional de Saúde.

Também vão fazer parte da comissão, que tem a natureza jurídica de “estrutura de missão de caráter temporário”, os responsáveis pela Ordem dos Médicos e dos Enfermeiros nos Açores, Carlos Ponte e Pedro Soares, respetivamente.

Em 5 de maio, a presidente da administração do HDES afirmou que foi solicitado a duas empresas (Aripa — Ilídio Pelicano Arquitetos e Antares Consulting) a realização de dois programas funcionais para projetar o futuro do HDES.

Esta sexta-feira, fonte oficial do Governo dos Açores adiantou à agência Lusa que os dois programas foram apresentados internamente aos diretores dos serviços do HDES, que sugeriram alterações que serão analisadas pela comissão.

A mesma fonte destacou, também, que os dois planos funcionais coincidem na necessidade de dar um perfil universitário ao HDES, além de sugerirem a modernização da infraestrutura, externalização de serviços e realização de intervenções na urgência, intensivos e bloco operatório.

O diploma que cria a comissão de análise estabelece que para a presidência deverá ser indicada “uma individualidade de reconhecido mérito na área da saúde”.

Luís Maurício é assistente Graduado de Reumatologia do HDES desde 2011, foi diretor do Serviço de Reumatologia naquele hospital e presta serviços no hospital da CUF.

Foi também deputado do PSD na Assembleia Regional (2012-2020), onde chegou a líder parlamentar em 2018, sendo atualmente presidente da assembleia da Comissão Política da ilha de São Miguel dos sociais-democratas açorianos.

O executivo açoriano aprovou a 4 de setembro a criação de uma comissão de análise para “discussão e ponderação” do programa funcional do HDES para obras de reparação após o incêndio de 2024.

No dia 4 de maio de 2024, o maior hospital dos Açores foi afetado por um incêndio, que obrigou à transferência de todos os doentes para outras unidades de saúde da região, da Madeira e do continente.

Os serviços do hospital reabriram de forma faseada e foi instalado um hospital modular junto ao edifício do HDES, que será alvo de obras de recuperação e modernização.